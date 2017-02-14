الحكومة الدنماركية ترفع حظر السفر عن مصر… وأول رحلة مارس المقبل

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اجتماعا مع السفيرة الدنماركية في القاهرة “سوزان شاين ” ,لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة ,حضرالاجتماع رئيس اللجنة الدكتور أحمد سعيد ,ووكيلي اللجنة كريم درويش وطارق رضوان وأمين سر اللجنة طارق الخول, وأصدرت اللجنة بياناً بخصوص الاجتماع ,وبحسب البيان فقد رحب الجانب المصرى بالسفيرة الدنماركية في بداية اللقاء ,وقام أعضاء اللجنة بشرح طبيعة عمل البرلمان المصرى وحجم التحديات والأعباء التى يواجهها البرلمان، وحجم التحديات التى تواجه مصرومن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتحديات أمام الاقتصاد المصرى وسبل دعم الإقتصاد وتشجيع السياحة المصرية، وأكد أعضاء اللجنة للسفيرة حرص مصر على التعاون مع دول أوروبا ليس فقط من أجل الحصول على القروض ولكن من أجل الشراكة والتعاون والدعم ونقل التكنولوجيا. وأكدت اللجنة على أهمية دور السفراء فى توضيح الصورة الصحيحة والحقيقية عن مصر إلى دولهم وشعوبهم، خاصة أن مصر الآن تسير فى المسار الصحيح وتأمل فى دعم أصدقائها، وأشار أعضاء اللجنة إلى أن البرلمان سيقوم خلال الفترة القادمة بمناقشة قانون الإستثمار الجديد لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر ودعم الاقتصاد المصري .

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السفيرة الدنماركية : “أشعر بالأمان في مصر أكثر مما شعرت به في واشنطن”

ومن جانبها اعربت السفيرة الدنماركية عن سعادتها بهذا الاستقبال من قبل اللجنة وما قاموا به من اطلاعها على آخر المستجدات ,مبديةً انبهارها واعجابها من رؤية أغلبية أعضاء لجنة العلاقات الخارجية من السيدات،وأكدت السفيرة الدنماركية على أن الحكومة الدنماركية قامت برفع الحظرالمفروض على السفر إلى شرم الشيخ منذ أيام ,وأشارت إلى أن أول رحلة تحمل على متنها سائحين من الدنمارك ستكون فى شهر مارس المقبل، كما أكدت السفيرة حرص حكومة الدنمارك على التعاون مع مصر فى مختلف المجالات وخصوصاً مجال الاستثمار لدعم الاقتصاد ,حيث أن دعم الاقتصاد المصرى سيكون له مردود ايجابى على المنطقة بأكملها، مما يقلل من معدل الهجرة غير الشرعية، الأمر الذى يخفف العبء على أوروبا في مكافحة هذه الظاهرة , وأكدت السفيرة على أنها تشعر بالأمان فى مصر أكثر مما شعرت به فى واشنطن، مؤكدة أهمية الاستماع إلى أعضاء البرلمان المصرى للاستفادة من خبراتهم في التعاون بين البلدين ,وفى نهاية الإجتماع ,أبدى أعضاء لجنة العلاقات الخاجية بمجلس النواب ,رغبتهم فى قيام السفيرة الدنماركية ببذل مزيد من الجهد من أجل تشجيع الصادرات المصرية إلى الدنمارك وأيضًا العمل من أجل تشجيع استثمار الشركات الدنماركية فى مصر.