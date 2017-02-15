وزارة السياحة المصرية.. شروط وضوابط جديدة لموسم العمرة لهذا العام

ضوابط جديدة لموسم العمرة لهذا العام، فى أخر تصريحات وزارة السياحة المصرية، أعلنت الوزارة عن عدة ضوابط جديدة قد أقرتها لحل بعض الأزمات الماضية التى كانت تحدث فى رحلات العمرة بالإضافة إلى سعيها حول تماشي الشروط الموضوعة مع الظروف المتغيرة على الساحة، حيث ورد فى التصريحات الأخيرة الصادرة من وزارة السياحة المصرية أن موسم العمرة هذا العام قد تم تحديد عدة ضوابط جديدة له ويجب الإلتزام بها سواء من جهة المواطنين الراغبين فى زيارة بيت الله الحرام أو فيما يخص شركات السياحة فى مصر، وذلك وفقا لما صدر من وزراة السياحة المصرية، وقد جاء من بين الشروط الجديدة والضوابط التى أقرتها وزارة السياحة وجوب الإلتزام بالمواعيد التى يتم تحديدها لأداء العمرة سواء كان ذلك مع المعتمرين أو أصحاب شركات السياحة، كما أقرت الوزارة على إلزام جميع شركات السياحة المصرية التى تعمل فى هذا المجال أن تقوم بتحصيل رسوم أداء العمرة من الراغبين فى زيارة بيت الله الحرام بالجنيه المصري حيث تم المنع بشكل نهائي استلام مصاريف العمرة بأحد العملات الأخري، وقد ورد فيما يتعلق ببرامج العمرة وتفاصيل زيارة المعتمرين والبرامج المقررة لها، قد أعلنت وزارة السياحة أنها قد سمحت للشركات السياحية أن تقوم بالتعاون فيما بينها بالإضافة إلى التعاون مع الشركات السعودية لإعداد وتنفيذ هذه البرامج بينهم.

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قد أتى ما بين الضوابط الجديدة التى أقرتها وزارة الساياحة المصرية على الشركات والمعتمرين لأداء العمرة، بأنه لن يتم إعداد أى رحلات عمرة جديدة بعد شهر رمضان، كما أشارة وزارة السياحة بخصوص برامج الشركات أنه لا يتم الغاء درجة السطح على العبارات، كما أنه قد جاء بخصوص التأشيرات السياحية أنه قد منع أن تقوم أى شركة بإلغاء التأشيرة الخاصة بالمعتمر إلا بعد أن تقوم الشركة بالرجوع إلى الإدراة العامة للسياحة الدينية، والتى تتبع وزارة السياحة المصرية، واوجبت وزارة السياحة الشركات السياحية أن تقوم بتنفيذ برامج العمرة المتفق عليه مع المعتمرين بشكل كامل بدون أي اعتبارات أخرى، حيث يبدأ التنفيذ منذ أن يتم استلام الشخص الراغب بالعمرة هذا الموسم لجواز سفره، حيث يتم ذلك بعد حصوله على التأشيرة الخاصة به من أجل أداء مناسك العمرة، وقد حذرت السياحة أن يتم تكرار أسم المشرف على رحلة العمرة أكثر من مرة، وقد أكدت وزارة السياحة فى تصريحاتها أنه يتوجب على الشركة أن تقوم بطبع الختم الخاص بها على الصفحة المقابلة للتأشيرة الخاصة بالراغب فى أداء العمرة، كم يتوب أن يتم كتابة اسم شركة السياحة المسؤلة عن الرحلة بالإضافة إلى أسم المؤسسة السعودية ايضًا، حيث تم التأكيد أن يتم وضع الأختام لهذه الأسماء عن طريق الطباعة وليس عن طريق الكتابة.