غلق باب الترشح لإنتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين

أعلنت اليوم ,اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين, برئاسة “خالد ميرى” وكيل النقابة غلق باب الترشح, والتوقف عن تلقى طلبات جديدة للترشح الانتخابات المقرر لها شهر مارس المقبل , حيث تقدم لمقعد النقيب الصحفيين, كل من النقيب الحالي “يحيى قلاش”, وعبد المحسن سلامة، وسيد الإسكندرانى، وطلعت هاشم و أسامة كمال وسيدتان هما “نورا راشد وجيهان الشعراوى” ,بينما تقدم 73 مرشحا على مقاعد العضوية ,أبرزهم كارم محمود وأيمن عيسى وممدوح الصغير ومحمد يحيى يوسف وحسن القبانى وبهجت الوكيل ومروة الحداد، وجمال عبد الرحيم , هشام يونس، ومحمد سويد، وحسنى كمال، وبشير العدل وإبراهيم منصور وخالد العطفى ودعاء النجار وهشام يونس ومختار شعيب وصلاح عامر وعبدالله مبارك وطه أبو الشيخ، وعدوى طه وإبراهيم نصر وأحمد مرسى ورضوى عبد اللطيف .

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رئيس لجنة الانتخابات : “انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين 3 مارس”

حيث أعلن خالد ميرى، أن اللجنة ستبدأ من الغد ولمدة 5 أيام فحص أوراق الترشح والطعون والتنازلات , مشيراً إلى أن عدد المتقدمين بطلبات للترشح وصل إلى 80 مرشحا ( 73 على الـ6 مقاعد الخاصة بعضوية المجلس و7 مرشحين على مقعد نقيب الصحفيين) , وأشار ميري إلى إنعقاد الجمعية العمومية للنقابة في 3 مارس المقبل والتي من شروط انعقادها حضور النسبة المقررة وهى( 50 % +1 ) من عدد الأعضاء أى 4300 صحفى , مشيرا إلى أنه إذا لم يكتمل هذا العدد سيتم الدعوة للاجتماع التالى 17 مارس بحضور نسبة( 25%+1 ) من عدد الأعضاء أى 2150 صحفي, وأشار ميرى إلى أن اللجنة ستعلن عن القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات التجديد النصفي والمقررة في شهر مارس المقبل على أن يتم إعلان القائمة النهائية يوم 20 فبراير، بعد فتح باب التنازلات والطعون وفحص الأوراق على مدار الـ 5 أيام بدءا من الغد , وفي رد على سؤال وجه له حول متابعة الانتخابات من منظمات المجتمع المدنى ,قال ميري أن النقابة مفتوحة أمام الجميع, وأكد ميري على تشكيل لجنة من مجلس الدولة للإشراف على العملية الانتخابية برئاسة المستشار محمد العقالى , ومشيراً إلى أن مجلس النقابة الحالى مستمر فى أعمال حتى انتهاء الانتخابات حيث يتم تعليق العمل ببدأ العملية الانتخابية، حتى لا يتم استغلال ذلك أثناء الانتخابات.