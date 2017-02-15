السيرة الذاتية لوزير التربية و التعليم الجديد ” طارق جلال شوقي”

كشفت السيرة الذاتية لوزير التربية و التعليم الجديد الذي قد تم تعيينه خلال التعديل الوزاري الجديد و الذي تم الاعلان عنه خلال الساعات القليلة الماضية ، و هو الدكتور ” طارق جلال شوقي ” و هو الوزير الخاص بالتربية و التعليم و كذلك التعليم الفني و الذي قد تم تعيينه في الوزارة خلال التشكيل الوزاري الجديد و بالتالي فقد تم تعيينه ضمن وزارة المهندس ” شريف اسماعيل” هذا حيث قام الدكتور “طارق جلال ” اليوم باستلام المنصب الوزاري الذي تعيينه فيه خلال التعديل الوزاري اليوم و كذلك المهام التي من المفترض أن يقوم بها و ذلك بدلا من السيد وزير التربية و التعليم السابق الهلالي الشربيني .
و كان مولد الدكتور ” طارق جلال” وزير التربية و التعليم الجديد في 12 يونيو من عام 1957 ، و هو حاصل علي شهادة بكالريوس الهندسة الميكانيكية و هو أحد خريجي جامعه القاهرة و التي قد تخرج منها عام 1979 ، و بعدها حصل علي درجه الماجستير في علم الهندسة أيضا و كان ذلك عام 1983 حيث حصل عليه من جامعه براون الأمريكية ، هذا بالاضافة الي أنه قد حصل فيما بعد علي درجة الماجستير أيضا و لكن في الرياضات التطبيقية و كان ذلك عام 1985 ، و من ثم حصل علي درجه الدكتوراه في الهندسة و كان ذلك عام 1985 .
و الجدير بالذكر أنه قد قام بالعمل في القسم التابع للميكانيكا و كان ذلك في معهد ماساشوستش الخاص بالتكنولوجيا و كان ذلك ما بين عامي ” 1985 الي عام 1986 ” و من ثم تدرج فيما بعد في المسار الأكاديمي التابع للقسم الخاص بالميكانيكا النظرية و أيضا التطبيقية و كان ذلك في جامعه النوي و التي تقع في مدينه أربانا شامبين و هي جامعه أمريكية و كان ذلك في الفترة ما بين عام 1986 الي عام 1998 ”
هذا بجانب أنه قد حصل علي مجموعة من الجوائز خلال مسيرته الدراسية و كذلك المهنية و كان علي رأس تلك الجوائز التي حصل عليها :
- الجائزة الخاصة بالرئاسة الأمريكية و ذلك للتفوق البحثي الذي أظهرة خلال رحلته و كان ذلك عام 1989
بينما قام أيضا بشغل مجموعة من الوظائف الهامة و التي تمثلت في :
- قام بالالتحاق الي منظمة اليونسكو و كان ذلك في الفترة ما بين 1999 الي عام 2012
- شغل وظيفة مدير مكتب اليونسكو و كان ذلك بين عامي 2008 و حتي عام 2012 و هو العام الذي غادر المنظمه فيه
- عمل في رتبة مستشار اليونسكو الاقليمي و كان ذلك في مجموعة من الدول العربية و كان ذلك في الفترة ما بين عامي 1999 و حتي عام 2005
- عمل في منصب خاص باستاذ للميكانيكا التطبيقية و كان ذلك في جامعه الينوي أربانا شامبين و كان ذلك في الفترة ما بين عامي 1996 الي عام 1998
- قام بشغل منصب خاص برئيس قسم التطبيقات التكنولوجية و التي تتعلق بالاتصالات و كذلك المعلومات و الخاصة بالتعليم و كذلك العلوم و الثقافة و كان ذلك في اليونسكو في الفترة ما بين “2005 الي 2008”
- شغل منصب مدير مكتب اليونسكو الاقليمي المسؤول عن العلوم و التكنولوجيا و ذلك في منطقة الدول العربية و كان ذلك في الفترة ما بين 2008 الي 2012
- و كانت اخر الوظائف التي شغلها خلال مسيرته المهنية منصب عميد كلية العلوم و الهندسة الميكانيكية للجامعه الأمريكية و التي قد تم انشاؤها في مصر .
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