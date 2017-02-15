السيرة الذاتية لوزير التربية و التعليم الجديد ” طارق جلال شوقي”

كشفت السيرة الذاتية لوزير التربية و التعليم الجديد الذي قد تم تعيينه خلال التعديل الوزاري الجديد و الذي تم الاعلان عنه خلال الساعات القليلة الماضية ، و هو الدكتور ” طارق جلال شوقي ” و هو الوزير الخاص بالتربية و التعليم و كذلك التعليم الفني و الذي قد تم تعيينه في الوزارة خلال التشكيل الوزاري الجديد و بالتالي فقد تم تعيينه ضمن وزارة المهندس ” شريف اسماعيل” هذا حيث قام الدكتور “طارق جلال ” اليوم باستلام المنصب الوزاري الذي تعيينه فيه خلال التعديل الوزاري اليوم و كذلك المهام التي من المفترض أن يقوم بها و ذلك بدلا من السيد وزير التربية و التعليم السابق الهلالي الشربيني .

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و كان مولد الدكتور ” طارق جلال” وزير التربية و التعليم الجديد في 12 يونيو من عام 1957 ، و هو حاصل علي شهادة بكالريوس الهندسة الميكانيكية و هو أحد خريجي جامعه القاهرة و التي قد تخرج منها عام 1979 ، و بعدها حصل علي درجه الماجستير في علم الهندسة أيضا و كان ذلك عام 1983 حيث حصل عليه من جامعه براون الأمريكية ، هذا بالاضافة الي أنه قد حصل فيما بعد علي درجة الماجستير أيضا و لكن في الرياضات التطبيقية و كان ذلك عام 1985 ، و من ثم حصل علي درجه الدكتوراه في الهندسة و كان ذلك عام 1985 .

و الجدير بالذكر أنه قد قام بالعمل في القسم التابع للميكانيكا و كان ذلك في معهد ماساشوستش الخاص بالتكنولوجيا و كان ذلك ما بين عامي ” 1985 الي عام 1986 ” و من ثم تدرج فيما بعد في المسار الأكاديمي التابع للقسم الخاص بالميكانيكا النظرية و أيضا التطبيقية و كان ذلك في جامعه النوي و التي تقع في مدينه أربانا شامبين و هي جامعه أمريكية و كان ذلك في الفترة ما بين عام 1986 الي عام 1998 ”

هذا بجانب أنه قد حصل علي مجموعة من الجوائز خلال مسيرته الدراسية و كذلك المهنية و كان علي رأس تلك الجوائز التي حصل عليها :

الجائزة الخاصة بالرئاسة الأمريكية و ذلك للتفوق البحثي الذي أظهرة خلال رحلته و كان ذلك عام 1989

بينما قام أيضا بشغل مجموعة من الوظائف الهامة و التي تمثلت في :