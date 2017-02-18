رسالة تنظم “في حب مصر” لمحافظة أسوان

تنظم جمعية رساله للاعمال الخيرية ,نشاط القوافل , قافلة مساعدات لصالح محافظة أسوان في قرى ونجوع المدينة بمراكز كوم امبو وادفو وأسوان بعنوان “في حب مصر” ,وتقوم القوافل بتقديم مساعدات مختلفة على المحتاجين لها وذلك برعاية من المحافظة.

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وتشتمل أنشطة القوافل على بناء الأسقف ,ووصلات المياه للمنازل ,و اعمار المساجد بدهانها وصيانتها والمشاركة في بناءها ,وتوزيع الأجهزة والاثاث والبطاطين استكمالات للحملات الشتوية للجمعية ,كما سيقام معرض خيري للملابس ,ويقوم المتطوعون بزيارات للمسنين وقضاء بعض الوقت معهم لادخال السرور عليهم ومساعدتهم ,وهناك أيضا تجهيز العرائس الغير قادرة على اتمام الزواج وذلك بالمساعدة في الأجهزة.

وتنطلق القافلة بعد تجمع شباب الجمعية المتطوعون في القاهره بعد مجئيهم من شتي فروع الجمعية في كافة المحافظات حيث سيصل عدد المتطوعون الى 600 متطوع على أن تبدأ القافله صباح غدا الخميس 16 فبراير 2017 .

ويذكر أن نشاط القوافل هو من الانشطة المختلفه التي تقدمها الجمعيه لمساعدة الأيتام والفقراء والمحتاجين ,ويختص ببناء الاسقف وتوصيل المياه وتجهيز العرايس والاطعام وزيارات المسنين واعمار المساجد.

كما تقدم الجمعيه أنشطة في مختلف المجالات لتساعد المحتاج أيا كانت المساعدة التي يحتاجها وذلك بعد عمل الاستكشاف اللازم للتاكد من احقية الحالات بالمساعدة وتحديد نوع المساعدة .وتشتمل الجمعية على حوالى 30 نشاط يتضمنوا اعمار المساجد والقوافل والمساعدات وحملات التبرع بالدم ومساعدة الصم والبكم ,واقامة معارض الملابس ,ومحو الامية ,والقوافل الطبية ,وزيارات الاطفال الايتام وزيارات المسنين ,ودروس التقوية وتحفيظ القران الكريم.