وزارة المالية توعد الشعب بتحسين الأوضاع الاقتصادية خلال ال9 أشهر القادمة

أعلن النائب المسؤول عن السياسات المالية و هو ” أحمد كوجك” و ذلك خلال اللقاء التليفزيوني الذي قام به و ذلك خلال البرنامج التليفزيوني ” هنا العاصمة” و الذي يقدم من خلال القناه التليفزيونية ” سي بي سي” الفضائية بأنه و بعد القرارات الاقتصادية التي قامت الدولة باتخاذها خلال الفترة الماضية فان الثقة بالاقتصاد المصري و القرارات التي يقوم باتخاذها من أجل العمل علي رفع الانتاج للبدلاد و تحقيق التقد الاقتصادي و النفع للبلاد قد ارتفعت بشكل كبير جدا و خاصة خلال الفترة الأخيرة ، و الجدير بالذكر أنه قد أوضح أيضا بأن القرارات الاقتصادية التي قد تم تنفيذها خلال الفترة الماضية قد أدت الي عائد يصل الي نصف مليون دولار و ذلك من خلال الاستثمارات التي تتم في البورصة ، الأمر الذ يشيد بتلك القرارات ، هذا بالاضافة الي مبلغ 2 مليون دولار و ذلك من العائد الخاص بالسندات ، و قد قام أيضا خلال التصريح الذي قام به بالعمل علي طمأنه الشعب المصري ووعدهم ببذل المجهود اللازم من أجل العمل علي تحسين الوضع الخاص بالمواطنين في مصر كما أكد أن ذلك لن يستغرق أكثر من 9 أشهر فقط.

Advertisements

هذا بالاضافة الي أنه قد أعلن أيضا خلال التصريح الذي قام به من خلال البرنامج التليفزيوني “هنا العاصمة” بأن النسبة الخاصة بالزيادة في الصادرات التي قد تمت خلال شهر يناير الماضي قد بلغ الارتفاع فيها بنحو مليار و نصف دولار ، أي بنسبة تصل الي 25% و كان ذلك خلال 3 أشهر فقط بعد القرار الذي قام البنك المركزي بتطبيقة خلال الفترة الماضية و الخاص بتعويم الجنيه المصري، هذا بالاضافة الي أنه قد أكد بأنها المرة الأولي التي تقوم فيها مصر باصدار عدد من السندات يصل الي 5 سندات دفعه واحدة و ذلك خلال 30 عام مضت .

هذا بالاضافة الي أنه قد أعلن أنه يتم خلال الفترة الحالية العمل علي دراسة قرار يتعلق بالاعفاء الضريبي و أيضا قرار خاص بالضمان الاجتماعي و الذي قد توقع أن يتم الاعلان عنه خلال الشهر الحالي ، هذا بالاضافة الي العمل علي زيادة حجم الصناعات أيضا خلال الشهر الحالي ، هذا و قد أكد بأن الدولة قد قامت خلال الفترة الماضية بعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي و ذلك من أجل العمل خلال الفترة القادمة علي تحسين الميزانية التجارية في مصر بقيمة 2 مليار دولار ، و لكن التححسن قد وصل الي 5 مليار دولار الأمر الذي يدعو الي أنه لم يعد هناك حاجه الي أخد باقي القروض و التي كان الهدف منها العمل علي سد الفجوات التي يعاني منها الاقتصاد المصري.