تصريحات هامة لوزير التموين ” علي المصيلحي” تتعلق بمنظومة البطاقات الذكية و نقود الدعم

أكد وزير التموين و أيضا التجارة الداخلية ، الدكتور ” علي مصيلحي” خلال التصريح الخاص به و الذي قام به منذ ساعات قليله بأن الوزارة الخاصة بالتموين و التجارة الداخلية في عهده ستكون وزارة خاصة بالمواطن كما أن الهدف الأساسي و الأول للوزارة في عهده و الذي ستسعي من أجل تحقيقة خلال فترة رئاسته للوزارة هو العمل من خلال أي قرار يقوم باتخاذه علي تحقيق المصلحه للمواطن المصري و العمل علي تحقيق ارضاءه كذلك ، و ذلك سيتم من خلال القرارات التي ستقوم الوزارة باتخاذها خلال الفترة القادمة و التي ستكون في خلال الحدود المتاحه لها و المسموح بها .

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هذا و قد أشار وزير التموين خلال التصريح الذي قام به بأنه لم يقم بعد باتخاذ ايه قرارات مسبقة و التي تتعلق بالملفات التي قد تم طرحها خلال الفترة الماضية في الوزارة ، هذا حيث سيتم خلال الفترة القادمة العمل علي تقييم ما يحدث في الوزارة ، هذا بالاضافة الي أنه المهم خلال الفترة القادمة العمل علي ايجد منظومة حقيقية و التي ستكون قابله للادارة حتي تكون قابله للاستقامة ، كما أنه قد سبق و ترك المنظومة مستقيمة خلفه .

هذا بالاضافة الي أنه يجب خلال الفترة القادمة العمل علي قراءه الواقع المحيط و ذلك لنكون علي دراية بما يحدث و ما سيحدث خلال الفترة القادمة ، كما يجب أن نكون علي علم بالفجوة الحقيقية و التي تنشأ بين ما تسعي الوزارة الي تحقيقه خلال الفترة القادمة و هو العمل علي التأكد من ايصال الدعم للمستحقين الحقيقيين و ما يحدث علي أرض الواقع من استهلاك نسبة كبيرة من الدعم من قبل الغير مستحقين ، هذا بالاضافة الي أنه من الواجب أن يتم خلال الفترة القادمة العمل علي مراجعه البطاقات التموينية الذكية هذا بالاضافة الي محلات البقاله التابعه للتموين و كذلك المخابز و الغرف التجارية و أيضا المطاحن .

هذا بجانب أن وزير التموين قد قام بالتأكيد خلال التصريح الذي قام به علي أن التحول النقدي الخاص بالدعم و الذي تسعي الحكومة الي تطبيقة خلال الفترة القادمة بدلا من الدعم من خلال السلع الغذائية هي علي حد قوله كلمات المراد منها خير و لكن المحتوي الذي من الممكن أن تقوم بتقديمه باطل ، هذا بالاضافة الي أنه يجب القيام بضبط حركة المواد و ذلك من أجل العمل علي ضبط الحركو الخاصة بنقود الدعم .