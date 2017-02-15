حادث سير يؤدي الي اصابة 17 مجند أمن مركزي

قام أحد المصادر الطبية و الذي يقع في منطقة تقع في شمال سيناء بالاعلان منذ دقائق و من خلال تصريح قام به عن وصول عدد من المجندين يصل الي 17 مجند ، و هم مجندين بالأمن المركزي و قد وصلوا منذ قليل الي المستشفي التي تقع في منطقة بئر العبد المركزي ، و كان المجندين قد أصيبوا في حادث سير و بعدها تم نقلهم الي المستشفي مباشرة ، و الجدير بالذكر أيضا أنه قد صرح بأن الاصابات التي قد تعرض لها المجندين خلال حادث السير هي اصابات ما بين كسور و جروح .

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هذا و قد قام أيضا أحد المصادر الأمنية التي تقع في سيناء بأن الحادث الذي قد أدي الي اصابه الجنود و تم نقلهم الي المستشفي هو حادث تصاد بين احدي سيارات النقل و التي تقوم بالعمل علي نقل مجموعة من الجنود التابعين الي الأمن المركزي ، و كانت سيارة النقل تتخذ طريق العيش القنطرة طريقا لها خلال عملية نقل جنود الأمن المركزي ، و قد أدي حادث التصادم التي قد تعرضت له عربات النقل الي اصابه عدد من الجنود التاعبين الي الأمن المركزي و الذي يصل عددهم الي 17 مجند أمن مركزي.

و بعد الحادث مباشرة تم ابلاغ وزارة الصحة و التي قامت من فورها بارسال عدد من سيارات الاسعاف و التي قد وصلت الي مكان الحادث علي الفور لتقوم بعد ذلك بالعمل علي نقل المجندين الذين تعرضوا الي الاصابات بعد تعرضهم للحادث ، و قامت بنقل المصابين الي مستشفي بئر العبد المركزي ، و قد قامت قوات الأمن و الشرطة بعد ذلك بالعمل علي التحفظ علي المكان الذي قد تم فيه الحادث و كان ذلك بمساعدة قوات الشرطة و أيضا قوات المباحث ، هذا و يتم في الوقت الحالي العمل علي اجراء مجموعة من التحريات و التي تقوم بها رجال الأمن و الشرطة و المباحث من أجل العمل علي كشف ملابسات الحادث و ذلك خلال الفترة القادمة ، هذا و الجدير بالذكر أنه قد تم الابلاغ من قبل أحد المصادر بأن حركة السير للطريق قد تعرضت الي التعطيل و كان ذلك لمده نصف ساعه فقط لا غير و من ثم عادت حركة السير مرة أخري الي سابق عهدها .