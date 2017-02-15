شبرا الخيمة تستيقظ علي جريمة قتل محامي لوالدته و هي تصلي الفجر

استيقظت مدينه شبرا الخيمة صباح اليوم علي جريمه من أبشع الجرائم و التي من الممكن أن يقوم انسان عاقل بارتكابها ، حيث قام محامي في مدينه شبرا الخيمه صباح اليوم الأربعاء بقتل والدته و التي كانت تقوم بأداء صلاه الفجر عندما قام هو بقتلها ، هذا و الجدير بالذكر أن هذا المحامي يعاني من مرض نفسي منذ مده تصل الي 12 عام و التي قد أصابته بحالة من الهياج العصبي و الذي قد دفعه الي ارتكاب مثل تلك الجريمة .

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هذا و قد قام المأمور في ثان شبرا الخيمة بارسال اشعار الي مساعد وزير الداخلية و هو اللواء “مجدي عبد العال” و الذي يقوم فيه بالابلاغ عن أن المواطن الدعو ” أحمد ح ع ” و الذي يبلغ من العمر 42 عام قد قام صباح اليوم بقتل والدته و التي تدعي صفاء ع ج و التي تبلغ من العمر 78 عام و ذلك خلال قيامها صباح اليوم بأداء صلاه الفجر و التي كانت تسكن من قبل مع ابنها الذي قام بقتلها .

و قد قام رجال الشرطة بمعاينه مسرح الجريمة و قد تبين من خلال المعاينات التي قامت بها رجال الشرطة بأن القتيله وجدت ملقاه و هي ميته علي سجاده الصلاه و التي تقع في الغرفة الخاصة بها و كانت ترتدي ملابسها كاملة ، و قد وجدت مصابه بعدد من الجروح في وجهها و أيضا جرح قطع في الرأس و كانت سجاه الصلاه التي وجده القتيلة ملقاه عليها مغطاه بدماء القتيلة .

هذا و بعد القيام باجراء مجموعة من التحريات عن حادث القتل فقد أوصح شقيق القتيل و الذي يبلغ من العمر 52 عام ويعمل مدير لاحدي المدارس بعد القيام بعرض مجموعة من الأسأله عليه ، فقد صرح بعدها بأن شقيقه يعاني من مرض نفسي منذ فترة تصل الي 12 عام ، و أن اسم هذا المرض النفسي هو الاضطراب الوجداني ثنائي القطب ، حيث يصاب المريض بعدد من النوبات العصبية و التي يظهر خلالها المريض سلوك عدواني يقوم من خلاله بالهجوم علي المحيطين به ، هذا بالاضافة الي أنه قد أكد بأنه قد تم العمل علي عرضة علي مجموعة من الأطباء و قد تم احتجازه في عدد من المستشفيات من قبل و التي تختص بعلاج الأمراض النفسية ، هذا و قد أضاف أيضا بأنه قد تلقي اتصالا من شقيقه بعد قيامه بارتكاب الجريمه و الذي قام فيه باخباره بما حدث للتو و أنه كان يبكي و هو يخبره .

و قد قام المتهم خلال التحقيقات باعتراف رسمي يشير خلاله بأنه قد قام بارتكاب الجريمة و قد قامت النيابة بتحرير محضر يحمل رقم 1509 و الخاص بسنه 2017 ، و من ثم تم القيام بعرضه علي النيابة وقد طلب وكيل النيابة بعد ذلك ضرورة القيام بعرض المتهم علي مفتش الصحه من أجل التأكد ما اذا كان المتهم يعاني من مرض نفسي ، كما أنه قد تم العمل علي الانتهاء من التصريح الخاص بدفن المتوفاه و ذلك بعد عرضها علي الطب الشرعي .