رباعيات الكتالوني في دوري الابطال

تعرض النادي الكتالوني برشلونة لهزيمة ساحقه تلقاها من مضيفه باريس سان جيرمان في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور ال16 من دوري ابطال اوروبا ,”حديقة الأمراء” الملعب الرسمي لباريس سان جيرمان استقبل تلك اللحظات التي تعد تاريخيه في بطولة دوري ابطال اوروبا منذ نشأتها ,حيث استقبل الكتالوني اربعة أهداف دون رد في هزيمة ثقيلة تقلل من نسبة تاهله لدور ال8 بشكل كبير وخاصة بعد اداء النادي الفرنسي الرائع للمباراة الاخيره.

وعاش جماهير البرسا حالة من الصدمه بعد تلك الهزيمة الثقيله حيث لم يتوقع أكثر المتشائمين هزيمة برشلونة باربعة اهداف نظيفه ,مما اثار الدهشة والاحباط لعشاق النادي المفضل ,ولكن معظم تلك الجماهير لا تعلم أن تلك الهزيمة الثقيلة لم تكن الاولي له في تاريخ هزائم البرسا برباعية ,حيث يكشف التاريخ عدة مرات اخري بنفس النتيجة ونفس البطولة المحببة لاوروبا.

واليكم سلسلة من تاريخ هزائم البارسا النادرة برباعية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ميلان ونهائي 94

التقي نادي ميلان الايطالي مع نادي برشلونة الاسباني في نهائي بطولة دوري الابطال في عام 94 ,وكانت كل التوقعات ترجح كفة الكتالوني للفوز بأول لقب له ,ولكن فاجا الميلان الجميع بالاطاحه ببرشلونة .

الكتالوني والكونكورد

والغريب في هذه المباراة أنها من المرات النادرة التي يذوق فيها برشلونة مرارة الهزيمة برباعية على أرض الكامب نو وكان ذلك في نسخة 98 ,حينما تمكن شيفتشينكو وزملاؤه احراز رباعية امتلك منها الكونكورد ثلاثية رائعة.

الكتالوني والخفافيش

في نسخة عام 2000 ,تذوق الكتالوني هزيمة لاذعة أمام خفافيش فالنسيا الاسباني ,ولكن ربما الذي يميز تلك المباراه عن غيرها أن البارسا استطاعو احراز هدف فيها ولكن باقدام لاعبي فالنسيا ,وكان ذلك في ذهاب نصف نهائي البطولة.

الكتالوني والبافاري

وتعتبر تلك المباراة التي جمعت النادي الكتالوني والبافاري هي الرباعية الاولى التي تعرض لها الجيل الحالي بقيادة الاسطوري “ميسي” ,حيث خسر برشلونة مباراة ذهاب نصف نهائي البطولة عام 2013 برباعية.