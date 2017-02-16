اعلان عن وظائف خالية للمصريين بالخارج لمختلف التخصصات والتقديم باليد

وظائف خالية للمصريين بالخارج، أعلنت سفارة الكويت عن رغبتها فى تعيين عدد من المصريين فى بعض الوظائف المتنوةبتخصصات مختلفة، وأن التقديم لهذه الوظائف عن طريق باليد، حيث أعلنت سفارة دولة الكويت عن عدد من الوظائف الخالية داخل “الملحق العسكرى” الخاص بها فى محافظة القاهرة بجمهورية مصر العربية، وكان كيانها كالتالى لمختلف المؤهلات للمصريين:

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أولاً: وظيفة “مستشار قانونى”، حيث يشترط فى التقديم لهذه الوظيفة عدد من الشروط اللازمة وهي كالأتى:

أن يكون المتقدم لهذه الوظيفة حاصلاً على شهادة الدكتوراه اأو شهادة الماجستير أو حاصل على ليسانس فى تخصص القانون بتقدير جيد على الأقل . أن يكون المتقدم لهذه الوظيفة لديه خبرة 15 سنة بالإضافة إلى أن يكون معه شهادة حسن سير وسلوك أن يكون المتقدم لهذه الوظيفة يجيد اللغة الانجليزية، حيث يشترط أن يجيدها قراءة وكتابة بالإضافة إلى مهارات الكمبيوتر أن يكون المتقدم لهذه الوظيفة عضواً فعلياً فى سلك القضاء العادى أو عضو فى مجلس الدولة المصرى أن يكون المتقدم لهذه الوظيفة لائقاً صحياً لها. أن يستطيع المتقدم لهذه الوظيفة اجتياز المقابلات الشخصية وتخطى الاختبارات المطلوبة للوظيفة.

المستندات المطلوبة لوظيفة مستشار قانونى:

يجب تقديم السيرة الذاتية يجب تقديم صورة جواز السفر يجب تقديم عدد 6 صورة ملونة حديثة

ثانياً: وظائف متنوعة للعمل بالحرس الوطنى الكويتى:

مطلوب للتعيين مدرب آلة الكلارنيت سى مطلوب للتعيين مدرب آلة الكلارنيت مى مطلوب للتعيين مدرب آلة الفلوت مطلوب للتعيين مدرب آلة ترميون مطلوب للتعيين مدرب آلة يوفينيم مطلوب للتعيين مدرب آلة ساكس الطو مطلوب للتعيين مدرب آلة بريتون مطلوب للتعيين موزع موسيقى

شروط وظائف للعمل بالحرس الوطنى الكويتى:

يشترط أن يكون المتقدم لديه خبرة بالموسيقى العسكرية يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يزيد عن 40 سنة يشترط أن يكون المتقدم لائقاً طبياً يشترط أن يكون المتقدم لديه شهادة حسن سير وسلوك. يشترط أن يستطيع المتقدم اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية. يشترط أن يكون المتقدم اجادة قراءة وكتابة النوتة الموسيقية. يشترط أن يكون المتقدم قد عمل او لا يزال يعمل فى مجال الموسيقى العسكرية. يشترط أن يكون المتقدم لديه شهادة خبرة من المدارس العسكرية فى نفس التخصص.

الاوراق المطلوبة لوظائف الحرس الوطنى الكويتي:

يجب تقديم السيرة الذاتية للمتقدم يجب تقديم صورة جواز السفر يجب تقديم عدد 6 صورة ملونة حديثة

طريقة التقدم لوظائف الكويت:

جاء فى الإعلان الرسمي الصادر من سفارة الكويت أن من يرغب فى التقديم لأحد وظائف الكويت، يرجي منه تقديم الاوراق الرسمية لمدة أسبوع من نشر العنوان رسميًا على العنوان التالى: 12 شارع نبيل الوقاد، الدقى وتحذر سفارة دولة الكويت بالقاهرة.