إلغاء إقلاع 6 رحلات دولية من مطار القاهرة الدولى لقلة أعداد الركاب

إلغاء إقلاع 6 رحلات دولية بمطار القاهرة، وردت بعض الأخبار عن قيام مطار القاهرة الدولى بإلغاء عدد من الرحلات الجوية فى صباح اليوم الخميس، حيث كانت الرحلات السته جميعها رحلات جوية، وأكد المسؤلين فى مطار القاهرة أن سبب عدم إقلاع هذه الرحلات هي أسباب إقتصادية، حيث جاء أن كان سوف يستقلها عدد قليل من الركاب وذلك سوف يسبب خسارة على الشركة بالإضافة إلى بعض المشاكل فى اطار جدول تشغيل رحلات مطاؤ القاهرة المقررة، حيث جاء فى تصريحات بعض المصادر الملاحية التابعة لمطار القاهرة الدولى، أن سلطات مطار القاهرة المسؤلة عن اقلاع الرحلات من المطار قد تلقت فى ساعة متأخرة من صباح اليوم 4 إخطارات متنوعة صادرة من الشركة المصرية العالمية، حيث ورد في هذه لإخطارات أنه قد تم إلغاء رحلتى من رحلات الطيران يحملان رقم 106 و112 ، حيث كانتا الرحلتان متجهتان إلى مدينة ينبع، بالإضافة إلى إلغاء الرحلة رقم 486 والتى كان مقرر أن تتجه إلى القصيم، وكان الإخطار الرابع والاخير يخبرهم أنه قد تم إلغاء الرحلة التى تحمل رقم 905 والتى كانت متجهة إلى جدة، وجاء السبب وراء إلغاء الرحلات الأربعة هو قلة الركاب.

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وجدير بالذكر أنه بسبب قلة عدد الركاب ايضًا قد قامت شركة النيل للطيران، كما ورد من بعض المصادر بإلغاء رحلتين أخرتين من مطار القاهرةظن حيث تم إخطار سلطات المطار بإلغاء الرحلة رقم 113 والتى كانت متجهة إلى ينبع، وإلغاء الرحلة رقم 145 المتجهة إلى منطقة حائل، وقد عملت سلطات المطار بعد تلقيها هذه الإخطارات بالتنسيق مع باقى شركات الطيران الأخري من أجل سفر ركاب هذه الرحلات إلى وجهتهم عن طريق طائرات آخرى مع الشركات الأخري.