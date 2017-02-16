تراجع في أسعار العديد من السلع في السوق بعد تراجع الدولار الأمريكي

انخفضت الأسعار الخاصة بالسلع و المنتجات الغذائية في السوق المصرية خلال الأيام القليلة الماضية ، الجدير بالذكر أن الأسعار الخاصة بالسلع و المنتجات قد بدأت في الانخفاض و ذلك بعد سلسلة من الارتفاعات و التي قد شهدتها الأسعار منذ فترة طويلة جدا ، و قد حدث تراجع في أسعار السلع تزامنا مع التراجع الذي قد أظهرته العملة الأجنبية خلال التعاملات أمام الجنيه المصري في السوق خلال الفترة الماضية ، و كان علي رأس السلع التي شهدت انخفاض في السوق مع تراجع أسعار الدولار الأمريكي ، القمح و الزيوت و السكر ، و نتيجة لعدم الاستقرار التي تشهده الأسعار الخاصة بالعملات الأجنبية و ذلك خلال التعاملات في السوق المصرية في الوقت الحالي ما بين الارتفاع و الانخفاض فان الانخفاض في أسعار السلع و المنتجات مازال انخفاض طفيف حتي الأن .

Advertisements

و جاءت الانخفاضات في أسعار السلع و المنتجات علي النحو التالي بعد التراجع الذي قد أظهرته الأسعار الخاصة بالعملات الأجنبية خلال الفترة الماضية و كان من بينها سعر كرتونه الزيت و التي تحتوي علي عدد من العبوات يصل الي 12 عبوة و كان حجم العبوة الواحدة يصل الي 800 مللي ، فقد انخفضت الأسعار الخاصة بكرتونه الزيت خلال الأيام القليلة الماضية لتنخفض من سعر 190 جنيه الي سعر 150 جنيه ، و قد أكد التجار من خلال توقعاتهم لسير الأسعار الخاصة بالسلع و المنتجات في السوق أنه في حالة استمرار الانخفاضات التي تشهدها الأسعار الخاصة بالعملات الأجنبية فان الأسعار الخاصة بالسلع و المنتجات أيضا ستشهد مزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة .

هذا و الجدير بالذكر أن الأسعار الخاصة بالدولار الأمريكي قد شهدت تراجع كبير خلال التعاملات أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية الي أن وصلت قيمة التراجع في سعر الدولار الي نسبة 12% ، و قد حدث ذلك خلال أسبوعين فقط من التعاملات في السوق ، هذا و لم تقتصر الانخفاضات علي الأسعار الخاصة بالسلع فقط بل امتدت لتصل الي الأجهزة الكهربائية كذلك و التي قد تراجعت خلال الفترة الماضية بنسبة تصل الي 5% و استمرت في ذلك الي أن وصلت نسبة التراجع في الأسعار الي 15% ، و قد حدث ذلك في فترة وجيزة جدا ، الجدير بالذكر أن كافة التراجعات في الأسعار و التي قد شهدتها السلع المنتجات و حتي الأجهزة الكهربائية ناتجه عن التراجع في أسعار الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه المصري و الذي قد حدث خلال الفترة الماضية .

و يقوم عدد من المحلات في الوقت الحالي الي اقامة العروض و الخصومات و ذلك حتي لا تضطر الي القيام بخفض الأسعار الخاصة بمنتجاتها بشكل رسمي ، هذا و قد أكد العديد أنه ستستمر الانخفاضات خلال الفترة القادمة و التي ستشمل انخفاضات في الأسعار الخاصة بالسلع و المنتجات و انخفاضات في أسعار الأجهزة الكهربائية و حتي العملات الاجنبية .