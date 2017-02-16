بيان صادر من رئاسة الجمهورية بتكليفات السيسي لرئيس الوزراء بخصوص المواطن محدود الدخل

قامت رئاسة الجمهورية منذ قليل باصدار بيان خاص بها ، و الذي يكشف عن الاجتماع الذي قام به السيسي خلال الساعات القليلة من احداث اليوم ، و كان الاجتماع قد تم عقده مع مجموعة من المحافظين و كذلك النواب الوزراء الجدد و ذلك بعد قيامهم بقول اليمين الدستوري ، و كان الاجتماع أيضا بحضور السيد رئيس الوزراء “شريف اسماعيل”

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و الجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ” علاء يوسف” قد أكد خلال البيان الذي قد قام بالاعلان عنه منذ قليل بأن البداية الخاصة بالاجتماع و الذي قد قام الرئيس به منذ قليل كانت بتمني أطيب التمنيات للوزراء و كذلك المحافظين هذا بالاضافة الي نواب الوزراء الجدد و تحقيق التوفيق و النجاح خلال قيامهم باداء المهمات المكلفة اليهم في المناصب التي قد تقلدوها خلال الساعات القليله الماضية ، هذا بالاضافة الي أن الرئيس قد قام بمطالبتهم بالعمل علي الاسراء من أجل اعطاء أولوية للعمل و بالتالي فانه عليهم أن يهتموا بارتقاء الخدمات التي يحصل عليها المواطنين و التي تتم من قبل العديد من القطاعات المختلفة و ذلك من أجل تحسي مستوي المعيشة الخاصة بهم .

هذا بالاضافة الي ضرورة العناية بأصحابالدخل المحدود في الدولة و أيضا الفئات المحتاجه و ذلك من خلال العمل علي تحقيق الشفافية و النزاهة و أيضا العمل علي استمرار الجهود التي يتم بذلها من أجل مكافحة الفساد ، هذا بجانب الاهتمام بتحقيق التعاون و كذلك العمل علي التنسيق بين الوزارات و المحافظات و الأجهزة المختلفة في الدولة و ذلك من أجل مساعدة الدولة في تحقيق الغرض منها و أيضا الاسراع في اتمام المهام الخاصة بها و العمل علي تنفيذ كافة البرامج و المخططات التي قد تم تحديدها وفقا لجداول زمنية .

هذا بجانب أن الرئيس قد أكد علي أن يتم خلال الفترة القادمة العمل علي توفير السلع و كذلك المنتجات الغذائية و التي يجب أن تكون بأسعار مناسبة لامكانية المواطنين بحيث يستطيع الجميع الحصول علي حاجتهم من هذه السلع .

و قد قام “شريف اسماعيل ” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها بأنه قد قام خلال الاجتماع بتكليف المحافظين الجدد بالعمل علي اكمال المشروعات التي قد تم ااقامتها في المحافظات خلال الفترة الماضية بجانب أنه من الواجب عليهم أن يهتموا بالعمل علي التواصل بالمواطنين مع القيام بمراعاه ضرورة حل المشاكل التي تتعلق بهم .