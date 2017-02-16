أول سيدة تشغل منصب المحافظ و سبب تميزها

قامت المهندسة ” نادية عبده” اليوم في وقت الظهيرة بحلف اليمين الدستوري و ذلك في حضور رئيس البلاد ” عبد الفتاح السيسي” و ذلك بسبب تلقيها وظيفة محافظ لمحافظة البحيرة ، و الجدير بالذكر أن المنهدسة نادية عبده هي أول سيدة تتولي منصف المحافظ في تاريخ البلاد بأكملها ، الأمر الذي يجعلنا نتسائل جميعا عما يميز تلك السيدة لكي يتم وضعها في هذا المركز الذي لم يسبقها أي سيده أخري اليه و ما هي الميزة التي تنفرد بها تلك السيدة و تنعدم في الأخريات .

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هذا و الجدير بالذكر أنها قد تم وضعها في منصب محافظ البحيرة الجديد و ذلك خلال التشكيل الوزاري الجديد و الذي قد تم الاعلان عنه منذ أيام قليلة ، و أنها قد تولت منصب محافظ البحيرة السابق السيد ” محمد سلطان” و الذي قد تم نقله خلال التعديل الوزاري الجديد ليكون محافظا في الأسكندرية بعد أن تولت السيدة نادية عبه منصبه كمحافظ للبحيرة .

هذا و الجدير بالذكر أن المهندس شريف اسماعيل و هو رئيس الوزراء للبلاد قد أعلن خلال مجموعة من التصريحات و التي قد قام بها و ذلك بعد الاعلان عن التشكيل الوزاري الجديد و الذي قد تم الاعلان عنه خلال الفترة الماضية ، قد قام بالاعلان خلال التصريح الذي قام به بأن رئاسة الجمهورية قد قامت بـتأجيل حلف السيدة نادية عبده لحلف اليمين الدستوري و ذلك ليعلن بأن تولي سيدة لمثل هذا المنصب لأول مرة هو ناتج عن الخبرة التي تتعلق بالعمل و التي تمتلكها تلك السيدة ، هذا بالاضافة الي تميزها في العمل الذي تقوم به و انجازها لأعمالها بطريقة مميزة ، و من ثم قام بشكر السادة المحافظين السابقين علي المجهود الذي قد قاموا بتقديمه خلال فترة توليهم لتلك المناصب .

و قد المعلومات التي قد جمعناها بأنها قد تخرجت عام 1968 من كلية الهندسة قسم الكيمياء ، هذا بالاضافة الي أنها قد قامت بعمل الدراسات العليا الخاصة بها و ذلك في المجال التابع للصحة البيئية ، هذا بالاضافة الي أنها قد نجحت في الحصول علي الماجستير في الهندسة و ذلك من جامعه الاسكندرية .