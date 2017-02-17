زيادة جديدة :اقامة ودخول الاجانب الى مصر تزداد بقرار من وزارة الداخلية

أمر وزير الداخلية المصرية مجدي عبد الغفار بزيادة رسوم الدخول والخروج والإقامة للأجانب.

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ونص القرار على زيادة رسوم الدخول لمصر الى 400 جنيها اذا كانت لمره واحده والى 500 جنيها اذا كانت لعدة مرات ونشرت الجريدة الرسمية القرار امس الخميس 16فبراير.

ونص القرار على ان تكون تاشيرة الدخزل بغرض السياحة بسعر 100 جنيها للفرد للمرة الواحدة ,و125 جنيها للفرد اذا كانت عدة مرات للسياحه ,اما اذا كانت التاشيره لغير ذلك فان السعر سيكون 120 جنيها للمرة و125 لعدة مرات غير سياحية.

وكذلك قرر الوزير أن يكون الجماعات مثلها مثل الافراد في رسوم تاشيرة الدخول.

وجاء في القرار انه سيتم اعطاء بطاقة لذوى الاقامات الخاصة صالحة لعشر سنوات ,على ان يتم دفع 500جنيه لسنة الاقامة الواحده ,اما عن الاقامات العادية فسيستلمون بطاقات صالحة لمدة خمس سنوات ,وستوافي الخارجية مصلحة الجوازات والهجرة بنسبة خمسة بالمائة من قيم تاشيرات دخول الاجانب المحصله بمعرفة من وزارة الخارجيه وذلك شهريا لتخصيصها لنفقات الترحيل للاجانب.