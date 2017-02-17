أسعار الحديد في مصر اليوم الجمعة الموافق 17 فبراير 2017

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أسعار الحديد في مصر اليوم الجمعة الموافق 17 فبراير 2017
أسعار الحديد اليوم

نقدم لكم الأسعار الجديدة للحديد طبقاً لما جاء في تعاملات السوق المصري في بداية اليوم الجمعة الموافق 17 فبراير 2017, حيث شهد سعر التعامل في بيع الحديد اليوم انخفاض ملحوظ عن الأيام السابقة وذلك في الكثير من المصانع الكبيرة في السوق المصري, كما أنه لم يسجل أي ارتفاع.

ومن المتوقع أن يستمر سعر الحديد هكذا في الإنخفاض يوماً بعد يوم, ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها هي انخفاض حركة البيع والشراء بشكل كبير وملحوظ بسبب شكوى المواطنين من الارتفاع المفاجئ لسعر الحديد لذلك ينتظر الكثير من المصريين انخفاض سعر الحديد حتى يتمكنوا من شراءه, كما يرجع انخفاض سعر الحديد لعدم الاستقرار في سعر الدولار في مصر, كما أن دخول الحديد المستورد إلى السوق المصري تسبب في خسائر كبيرة وفادحة لأصحاب المصانع مما يضطرهم لتخفيض سعر الحديد حتى يتمكنوا من تعويض خسائرهم.

حيث وصل حديد عز اليوم إلى 8600 جنيه للطن، كما وصل سعر حديد المصريين اليوم إلى 9025 جنيه للطن، ووصل سعر حديد الوطنية للصلب اليوم إلى 9000 جنيه للطن، ووصل سعر حديد عطيه اليوم إلى 8700 جنيه للطن، ووصل سعر حديد المراكبي اليوم إلى 8800 جنيه للطن، ووصل سعر حديد المعادي اليوم إلى 8600 جنيه، ووصل حديد العشري اليوم إلى 8800 جنيه للطن.

أسعار الحديد في جميع المصانع المصرية اليوم

ونوضح لكم من خلال الجدول التالي أسعار الحديد في كافة المصانع في مصر اليوم الجمعة الموافق 17 فبراير 2017.

 
اسم الشركة اسم المنتج أقل سعر للطن أعلى سعر للطن
حديد عز عز 8600 جنيه 8600 جنيه
الدخيلة 9080 جنيه 9100 جنيه
حديد المصريين المصريين 9025 جنيه 9025 جنيه
حديد بشاي بشاي 8950 جنيه 9000 جنيه
الوطنية للصلب العتال 9000 جنيه 9000 جنيه
حديد عطيه عطيه 8700 جنيه 8700 جنيه
حديد المراكبي المراكبي 8800 جنيه 8850 جنيه
حديد الكومي الكومي
حديد المعادي المعادي 8550 جنيه 8600 جنيه
حديد بيانكو بيانكو 8700 جنيه 8700 جنيه
حديد العشري العشري 8800 جنيه 8850 جنيه
حديد أكتوبر أكتوبر 9050 جنيه 9050 جنيه
حديد الجارحي الجارحي 9050 جنيه 9050 جنيه
حديد الوطنية الوطنية 9000 جنيه 9000 جنيه
حديد اركو اركو 8850 جنيه 8850 جنيه
حديد قوطة قوطة 8600 جنيه 8600 جنيه
حديد سرحان سرحان 8700 جنيه 8700 جنيه
حديد الجيوشي الجيوشي 8800 جنيه 8850 جنيه
مصر ستيل مصر ستيل 8800 جنيه 8850 جنيه

 