أسعار الحديد في مصر اليوم الجمعة الموافق 17 فبراير 2017

نقدم لكم الأسعار الجديدة للحديد طبقاً لما جاء في تعاملات السوق المصري في بداية اليوم الجمعة الموافق 17 فبراير 2017, حيث شهد سعر التعامل في بيع الحديد اليوم انخفاض ملحوظ عن الأيام السابقة وذلك في الكثير من المصانع الكبيرة في السوق المصري, كما أنه لم يسجل أي ارتفاع.

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ومن المتوقع أن يستمر سعر الحديد هكذا في الإنخفاض يوماً بعد يوم, ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها هي انخفاض حركة البيع والشراء بشكل كبير وملحوظ بسبب شكوى المواطنين من الارتفاع المفاجئ لسعر الحديد لذلك ينتظر الكثير من المصريين انخفاض سعر الحديد حتى يتمكنوا من شراءه, كما يرجع انخفاض سعر الحديد لعدم الاستقرار في سعر الدولار في مصر, كما أن دخول الحديد المستورد إلى السوق المصري تسبب في خسائر كبيرة وفادحة لأصحاب المصانع مما يضطرهم لتخفيض سعر الحديد حتى يتمكنوا من تعويض خسائرهم.

حيث وصل حديد عز اليوم إلى 8600 جنيه للطن، كما وصل سعر حديد المصريين اليوم إلى 9025 جنيه للطن، ووصل سعر حديد الوطنية للصلب اليوم إلى 9000 جنيه للطن، ووصل سعر حديد عطيه اليوم إلى 8700 جنيه للطن، ووصل سعر حديد المراكبي اليوم إلى 8800 جنيه للطن، ووصل سعر حديد المعادي اليوم إلى 8600 جنيه، ووصل حديد العشري اليوم إلى 8800 جنيه للطن.

أسعار الحديد في جميع المصانع المصرية اليوم

ونوضح لكم من خلال الجدول التالي أسعار الحديد في كافة المصانع في مصر اليوم الجمعة الموافق 17 فبراير 2017.