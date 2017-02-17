أسعار الحديد في مصر اليوم الجمعة الموافق 17 فبراير 2017

نقدم لكم الأسعار الجديدة للحديد طبقاً لما جاء في تعاملات السوق المصري في بداية اليوم الجمعة الموافق 17 فبراير 2017, حيث شهد سعر التعامل في بيع الحديد اليوم انخفاض ملحوظ عن الأيام السابقة وذلك في الكثير من المصانع الكبيرة في السوق المصري, كما أنه لم يسجل أي ارتفاع.
ومن المتوقع أن يستمر سعر الحديد هكذا في الإنخفاض يوماً بعد يوم, ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها هي انخفاض حركة البيع والشراء بشكل كبير وملحوظ بسبب شكوى المواطنين من الارتفاع المفاجئ لسعر الحديد لذلك ينتظر الكثير من المصريين انخفاض سعر الحديد حتى يتمكنوا من شراءه, كما يرجع انخفاض سعر الحديد لعدم الاستقرار في سعر الدولار في مصر, كما أن دخول الحديد المستورد إلى السوق المصري تسبب في خسائر كبيرة وفادحة لأصحاب المصانع مما يضطرهم لتخفيض سعر الحديد حتى يتمكنوا من تعويض خسائرهم.
حيث وصل حديد عز اليوم إلى 8600 جنيه للطن، كما وصل سعر حديد المصريين اليوم إلى 9025 جنيه للطن، ووصل سعر حديد الوطنية للصلب اليوم إلى 9000 جنيه للطن، ووصل سعر حديد عطيه اليوم إلى 8700 جنيه للطن، ووصل سعر حديد المراكبي اليوم إلى 8800 جنيه للطن، ووصل سعر حديد المعادي اليوم إلى 8600 جنيه، ووصل حديد العشري اليوم إلى 8800 جنيه للطن.
أسعار الحديد في جميع المصانع المصرية اليوم
ونوضح لكم من خلال الجدول التالي أسعار الحديد في كافة المصانع في مصر اليوم الجمعة الموافق 17 فبراير 2017.
|اسم الشركة
|اسم المنتج
|أقل سعر للطن
|أعلى سعر للطن
|حديد عز
|عز
|8600 جنيه
|8600 جنيه
|الدخيلة
|9080 جنيه
|9100 جنيه
|حديد المصريين
|المصريين
|9025 جنيه
|9025 جنيه
|حديد بشاي
|بشاي
|8950 جنيه
|9000 جنيه
|الوطنية للصلب
|العتال
|9000 جنيه
|9000 جنيه
|حديد عطيه
|عطيه
|8700 جنيه
|8700 جنيه
|حديد المراكبي
|المراكبي
|8800 جنيه
|8850 جنيه
|حديد الكومي
|الكومي
|–
|–
|حديد المعادي
|المعادي
|8550 جنيه
|8600 جنيه
|حديد بيانكو
|بيانكو
|8700 جنيه
|8700 جنيه
|حديد العشري
|العشري
|8800 جنيه
|8850 جنيه
|حديد أكتوبر
|أكتوبر
|9050 جنيه
|9050 جنيه
|حديد الجارحي
|الجارحي
|9050 جنيه
|9050 جنيه
|حديد الوطنية
|الوطنية
|9000 جنيه
|9000 جنيه
|حديد اركو
|اركو
|8850 جنيه
|8850 جنيه
|حديد قوطة
|قوطة
|8600 جنيه
|8600 جنيه
|حديد سرحان
|سرحان
|8700 جنيه
|8700 جنيه
|حديد الجيوشي
|الجيوشي
|8800 جنيه
|8850 جنيه
|مصر ستيل
|مصر ستيل
|8800 جنيه
|8850 جنيه
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