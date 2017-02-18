المتحدث العسكرى ينشر صور التكفيريين المقتولين بمنطقة جبل الحلال

الجيش المصرى والحرب الكبيرة التى يخوضها من اجل حماية امن المواطن المصرى وتطهير الدولة من الارهاب ومن عملاء الخيانة الذين يريدون بمصر الدمار وسعيا من الجيش الوطنى فى تطهير سيناء من الارهاب والجماعات الارهابية التى تقوم بالتخريب والقتل ومن اجل ذلك يضحون بالغالى والنفيس يضحى بأرواح ابنائنا من ابناء الجيش المصرى والذين يذهبون شهداء جراء اداء الواجب الوطنى والإنسانى وحماية المصريين من الخطر المحدق والمحيط بهم لذلك قام الجيش المصرى بتطهير جبل الحلال من الارهابيين واستطاع تصفية الكثير وايضا اسر الكثير مع اقل عدد من الضحايا ولقد تم الاعلان عن ذلك على صفحة القوات المسلحة حيث نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، صورا للقتلى من الارهابيين ونشر ايضا جانب من مواصلة الجيش وقواتة إنفاذ القانون من الجيش الثالث الميدانى حيث مداهمة البؤر الاجرامية و الإرهابية وملاحقة بعض العناصر التكفيرية بمنطقة جبل الحلال بوسط محافظة سيناء وذكر المتحدث الرسمى، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” فى بيان سابق: “استمرارًا للجهود التى تقوم بها القوات المسلحة من مداهمات وتمشيط لبعض البؤر الإرهابية وملاحقة الخارجين عن القانون من العناصر التكفيرية والاجرامية، واصلت قوات الجيش إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى من مداهمة وتدمير ومحاصرة مختلف البؤر الإرهابية بمنطقة جبل الحلال بسيناء، وقد أسفرت أعمال المداهمات خلال الفترة من 15-2017/2/17 عن الآتى.
نتائج مداهمات الجيش للارهابيين والتكفيريين
- – مقتل (3) تكفيرين والقبض على (3) آخرين.
- – تدمير مغارة يختبئ بها تكفيرى وتحتوى على عدد من العبوات الناسفة وأدوات تصنيع العبوات الناسفة.
- – تدمير مخزن يحتوى على كمية كبيرة من الألغام المضادة للدبابات والتحفظ على عدد كبير من قطع غيار سيارات الدفع الرباعى والدراجات النارية كانت مخبأة داخل المخزن.
- – تدمير (3) مغارات عثر بداخلها على [ (155) برميل مواد متفجرة – كمية كبيرة من الشكائر تحتوى على مادتى ( نترات الأمونيوم – C4 ) تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة – عدد من الدوائر الكهربائية – ورشة لتصنيع العبوات الناسفة ] .
- – تدمير (4) كهوف تحتوى على [ مهمات العناصر التكفيرية – كمية من الذخائر أنواع – عدد من خزن البنادق الآلية والرشاشة – جهاز مكتشف ألغام ] .
- – تدمير (6) عربات دفع رباعى، و(44) دراجة نارية مفخخة كانت معدة لاستهداف القوات والتحفظ على عربتين آخرتين.
- – تدمير ميدان مجهز لتنفيذ الرماية والتدريب للعناصر الإرهابية.
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