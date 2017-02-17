الأوقاف تقوم بمواجهة الفكر المتطرف من خلال الموافقة علي عمل 144 سيدة ” داعية وواعظات”

أعلن ” جابر طايع” و هو رئيس القطاع الديني في الوزراة التابعه للأوقاف المصرية خلال المداخلة الهاتفية و التي قد قام بها ، في البرنامج الذي يدعي ” الحياة اليوم ” و الذي يتم بثه من خلال القناه التليفزيونية ” الحياة ” و يقوم بتقديمه الاعلامي ” تامر أمين” بأنه قد تم خلال الفترة الماضية الموافقة من قبل السيد وزير الأوقاف ” محمد مختار جمعه” علي عمل عدد من السيدات و يبلغ عددهم 144 سيدة ، في مجال الدعوة و الوعظ ، و ذلك من أجل العمل علي مواجهة الفكر المتطرف الذي أوشكت البلاد علي مواجهته خلال الفترة القادمة ، و قد حرص أيضا خلال المداخلة الهاتفية التي قام به علي التأكيد علي أن وجود الداعيات و كذلك الواعظات أمر ضروري جدا ، و أن السبب في ذلك هو أن الخطاب الديني لم يكن يوما ذكوريا و أن وجود السيدات أيضا أمر ضروري و حتمي .

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هذا بالاضافة الي أن ” طايع” قد قام من خلال المداخلة الهاتفية التي قام بها علي أن الله عز وجل كما أن الرسول الكريم ” عليه أفضل الصلاه و أتم التسليم ، لم يفرقا يوما بين الرجل و المرأة فيما يتعلق بالخطاب الديني ، و قد أضاف أيضا خلال التصريح الذي قام به أن المرأة تتمتع بدور كبير جدا و فعال و خاصة في المجالات التي تتعلق بالتربية و كذلك النشأة بالنسبة للأجيال القادمة ، فهي من تقوم علي رعاية الأولاد و هي الأكثر جلوسا معهم و التعامل كما أنها تحتوي علي قدر كافي من الحكمة و الصبر مما يجعلها مؤهله بشكل شبه كامل الي توجيههم و ارشادهم خلال مراحل حياتهم المختلفة .

هذا بالاضافة الي أنه قد أكد علي أن وجود المرأه في مجال الدعوة و النصح أيضا مهم جدا و ذلك لوجود عدد كبير جدا من النساء ممن يستحين من سؤال الرجال في عدد من الأمور التي تتعلق بالدين و لا يستطعن ايجاد الأجوبة فيما يتعلق بها ، و خاصة في المسائل الفقهية التي تتعلق بالشخصية و أيضا عدد من القضايا الحساسة و التي لا تجرؤ النساء علي طرح الأسأله التي تتعلق بها علي الداعية الرجال .