تعرف علي ثمار انخفاض سعر الدولار

تراجعت الأسعار الخاصة بتعاملات الدولار الأمريكي خلال الأيام القليلة القادمة و ذلك خلال التعاملات أمام الجنيه المصري في السوق المصرية و كذلك البنوك ، هذا حيث انخفضت الأسعار الخاصة بتعاملات الدولار الأمريكي الي مبلغ 16 جنيه و ذلك في عدد كبير جدا من البنوك المصرية ، هذا بالاضافة الي أن سعر الدولار الجمركي كذلك قد انخفض خلال التعاملات ليصل الي سعر 16 جنيه أيضا ، هذا بجانب أن عدد كبير من الاقصاديين قد أكدوا خلال الفترة الماضية أن الانخفاضات التي قد شهدها الدولار في الوقت الحالي قد أتي بثماره سريعا بالنسبة للاقتصاد المصري و الأسعار الخاصة بالسلع و المنتجات في السوق المصرية .

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هذا و قد قام ” رضا لاشين ” الخبير الاقصادي بالتوضيح خلال التصريح الذي قام به علي أن الأسعار التي تتعلق بالسع و المنتجات في السوق المصرية سوف تشهد انخفاض خلال الفترة القادمة و ذلك مع دخول شاحنات جديدة الي السوق المصرية ، و أن تلك الفترة التي تتطلب دخول شاحنات جديدة لن تتعدي فترة الشهرين خلال الفترة القادمة ، و أن ذلك من المؤكد أن يحدث خلال الفترة القادمة في حال استمرت الانخفاضات التي يشهدها سعر الدولار خلال الفترة القادمة .

هذا بالاضافة الي أن أحمد الزيني و هو الرئيس التابع لشعبه البناء و الذي يعمل في الغرفة التجارية التي تقع في القاهرة ، قد أكد أيضا علي الانخفاضات التي قد شهدتها الأسعار الخاصة بالحديد مؤكدا بأن التراجع في طن الحديد قد بلغ نحو 400 جنيه و ذلك بعد الانخفاضات التي قد طرأت علي أسعار الدولار الجمركي و تحديده بسعر يصل الي 16 جنيه ، و أنه بالرغم من تلك الانخفاضات التي شهدتها أسعار الحديد الا أن المستهلك ما يزال يراها مرتفعه و ذلك لارتفاعها عن الأسعار العالمية بنسبة تصل الي 30% .

كما أن الانخفاضات في الأجهزة الكهربية قد ازدادت خلال الفترة الماضية لتصل الي 20 الي 300 % و ذلك بسبب الركود التي يعاني منها السوق الخاص بالأجهزة الكهربية خلال الفترة الحالية مع الارتفاعات الشديدة التي قد طرأت عليها .