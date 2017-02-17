السلطات في مطار القاهرة تقوم بترحيل دبلوماسيين فور وصولهم الي المطار و منعهم من دخول البلاد

قامت اليوم السلطات في “مطار القاهرة الدولي” بالعمل علي ترحيل عدد دبلوماسيين يعملان في السفارة الأمريكية التي تقع في المملكة العربية السعودية و كان ذلك اليوم الجمعه الموافق 17 من شهر فبراير لعام 2017 ، هذا و الجدير بالذكر أن الترحيل قد قامت به السلطات في المطار اليوم بعد أن قامت بمنع الدبلوماسيين من الدخول الي البلاد و قد كان السبب وراء ترحيلهم و منعهم من دخول البلاد هو عدم امتلاكهم لتأشيرات للدخول مسبقا ، و الجدير بالذكر أن موقف السلطات المصرية قد جاء لينفذ مبدأ المعامله بالمثل .

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هذا و قد جاءت الأحداث كالاتي ، قام أحد المصادر المسؤولة و الذي يعمل في مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة و ذلك بعد القيام بانهاء كافة الاجراءات التي تتعلق بجوازات السفر الخاصة بالركاب الذين كانوا علي متن الطائرة القادمة اليوم من مدينه الرياض في المملكة العربية السعودية ، و خلال العمل علي انهاء الاجراءت التي تتعلق بجوازات السفر الخاصة بالركاب تقدم الدبلوماسيين و الذين يعملان في السفارة الأمريكية التي تقع في المملكة العربية السعودية و كانا لا يملكان تأشيرات دخول تمكنهم من دخول البلاد و القيام بالجولة السياحية التي قد أتوا من أجلها ، حيث تأكد خلال الاجراءات التي قامت السلطات بها في مطار القاهرة أنهم يحملون جوازات دبلوماسية لا تحتوي علي تأشيرات دخول للبلاد.

و من أجل العمل علي تنفيذ كافة المبادئ و الاجراءات التي تم وضعها وفقا لسياسة البلاد و أيضا تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل فقد قامت السلطات في مطار القاهرة بالعمل علي منعهم من دخول البلاد هذا بالاضافة الي أنها قد قامت بترحيلهم علي الفور ، هذا و الجدير بالذكر أن تلك الواقعه التي حدثت اليوم هي الواقعه الثالثة و أن عدد تلك الوقائع خلال الثلاث أيام الماضية فقط ، و أن ذلك المبدأ الذي يتعلق بالمعاملة بالمثل قد قامت مصر بتنفيذه منذ سنه 2010 ، هذا من أجل أن تقوم الدول الأخري حول العالم باحترام الجوازات المصرية ، هذا و بالتالي فانه من الضروري أن يقوم حاملي الجوازات الدبلوماسية أو الخاصة أو المهمة أن يقوم بالحصول علي تأشيرة من أجل دخول مصر و يتم الحصول عليها من قبل السفارة و كذلك القنصلية المصرية في الخارج و أن تلك الاجراءات يتم تطبيقها وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل .