حادث تصادم أليم يؤدي الي مقتل 5 أشخاص و اصابه 11 أخرون

حادث أليم علي طريق ” أسيوط – سوهاج ” الصحراوي الشرقي يقع منذ قليل نتيجة لتصادم سيارتين ، أحدهما سيارة نقل و الأخري سيارة ميكروباص ” أجرة” ، حيث تصادمت السيارتين منذ قليل علي طريق ” أسيوط – سوهاج” ، و قد أدي هذا الحادث الأليم الي مقتل عدد من الأشخاص يصل الي 6 أشخاص ، هذا بالاضافة الي اصابه عدد 11 شخص أخرين ، و كانت الاصابات التي قد تعرض لها الأشخاص تتراوح في الخطورة و كذلك تنحصر ما بين كسور ومجموعة من الكدمات المتفرقة في جميع أنحاء الجسد ، هذا بالاضافة الي وجود عدد من مصابي الحادث في حالة خطرة جدا .

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هذا و قد قامت قوات الأمن باجراء مجموعة من التحقيقات و ذلك من أجل الوصول الي الأسباب التي قد أدت الي وقوع الحادث ، و قد توصلت التحقيقات و التحريات الي أن السبب الذي قد أدي الي وقوع الحادث هو السرعه الجنونية التي كان يقود بها كلا السائقين ، و فور وقوع الحادث قام أحدهم بالاتصال بسيارة الاسعاف التي قدمت فور علمها و قامت بنقل المصابين و الموتي الي المستشفي الجامعي بأسيوط مباشرة .

هذا بالاضافة الي أن قوات الأمن قد قامت بعد وقوع الحادث بالعمل علي تحرير محضر بوقوعه ، و قد تم تحويل ذلك المحضر الي النيابه من أجل القيام بالتحقيق في الأمر و اجراء مجموعة من التحريات للتوصل للأسباب التي قد أدت الي وقوع الحادث الذي راح ضحيته الكثير من القتلي و كذلك الجرحي الذين تتراوح درجات الخطر التي قد وقعوا فيها ، هذا بجانب أن قوات الأمن تقوم في الوقت الحالي بالعمل علي رفع الأثار التي قد شكلها الحادث علي الطريق و ذلك من أجل العمل علي اعاده الحركة المرورية علي الطريق كما كانت ، هذا بجانب أن مدير مباحث المديرية و هو اللواء ” أسعد الذكير” قد قام بارسال اخطار الي اللواء ” عاطف قليعي” و هو مدير الأمن المسؤول عن أسيوط و قد قام بابلاغه من خلال الاخطار الذي قد أرسله بأن حادث التصادم قد أدي الي مقتل عدد من الأشخاص يصل الي 5 أشخاص بالاضافة الي اصابه عدد 11 شخص و ذلك نتيجة التصادم الذي قد حدث .