رئيس جهاز الإحصاء:التعداد الحالي رابع أكبر مشروع في العالم

في تصريحات صحفية للواء “أبو بكر الجندى” رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تحدث فيه عن مشروع التعداد الإلكتروني الجاري تنفيذه،مؤكداً أنه يعتبر رابع أكبر مشروع للتعداد الالكترونى على مستوى العالم، من حيث عدد المشاركين والذى يصل عددهم لـ40 ألف معاون يعملون بإستخدام أجهزة التابلت،مما يسهل في إرسال البيانات فى وقت واحد من أسوان إلى إسكندرية ,وأشار الجندى إلى التجهيزات التي تمت على مدار عام ونصف لهذه التكنولوجيا المستخدمة فى التعداد، والتجهيز لأن يكون التعداد الحالى “إلكترونياً”، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ,كما أكد الجندي على أن التعداد الحالى يعتبر تجربة فريدة من نوعها فى مصر والشرق الأوسط، على الرغم من التعداد الإلكترونى الذى قامت به الأردن في العام الماضى، حيث أن عدد سكان الأردن 9 مليون ,أما عدد سكان مصريصل أكثر من 90 مليون ,وقال الجندى أنه بجانب التجهيزات التكنولوجية، والتى استمرت عام ونصف،فقد بدأ جهاز الإحصاء فى التجهيز للتعداد الإلكترونى لتكون التجربة الأولى التي تنفذ فى مصرعلى مستوى التعدادات السكانية منذ عام 2012، بالإضافة لعمل الكثير من “البروفات” على مدار 3 سنوات متتالية، حيث تم إجراء هذه التجربة على عينة فى 10 محافظات شمل 107 أسرة .

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أبو بكر الجندي : تم إجراء العديد من “البروفات” قبل البدأ في التعداد.

وأضاف الجندي أنه تم تنظيم مؤتمرعلمى كبير فى عام 2014 في الاحتفال بمئوية الجهاز والذي تم به طرح فكرة لعمل التعداد السكاني بالنظام الإلكترونى فى مجتمع كبير مثل المجتمع المصري , ثم اكتملت الفكرة بعقد اجتماعات فى دولة الأردن، والتي يوجد بها معهد التدريب الإحصائى العربى , بالإضافة إلى أن دولة الأردن كانت تجهز في هذا الوقت للتعداد السكانى بها باستخدام جهاز التابلت ,كما أشارالجندى إلى الدراسة التي قام بها الجهازلهذه التجربة، بالإضافة لأجراء العديد من “البروفات” بعد العودة من المؤتمر في محافظتى “القليوبية وأسيوط”، بنظام التابلت ونظام الورقة فى كل محافظة وأشار الجندي إلى الفرق الكبير الذي وجدوه فى النتائج بين النظامين ,وقال الجندي انه تم بعد ذلك تنظيم الكثير من ورش العمل ، وهو ما بدأت فيه وزارة الاتصالات فى التجهيز للتجربة الرابعة للتعدادات الالكترونية على مستوى العالم باستخدام جهاز “التابلت”، وهى التجربة التي يتم تنفيذها في التعداد الحالى لمصر .