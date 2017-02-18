هيئة الرقابة الإدارية تضبط قضيتي فساد في جمارك المطار وبورسعيد

في ضربة جديدة لمنابع الفساد المنتشرة في الدولة المصرية تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط قضيتي فساد، الأولى جاءت بالقبض على مأمور جمارك بقرية البضائع بمطار القاهرة، وتمثلت القضية الثانية من ضبط مدير إدارة الرأى والبحوث القانونية بجمارك بورسعيد، والذي حاول إهدار 12 مليون جنيه على خزينة الدولة متمثلة في قيمة جمارك عن بضائع مهربة بالإضافة للغرامات المستحقة عنها، وقررت النيابة العامة حبسهما على ذمة التحقيقات.

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ضبط مأمور جمرك بقريه البضائع في مطار القاهرة .

حيث تمكنت هيئة الرقابة الادارية في القضية الأولى من ضبط مأمور جمرك بقريه البضائع في مطار القاهرة، قام بتزوير بيانات شهاده جمركيه بعدد 20 شهاده ، كما تمكن من تهريب أجهزه طبيه وأدويه ومكملات غذائية على أنها أمتعة شخصية لشركات وأشخاص وهمية، مما أدى لإهدار 6 مليون جنيه من حصيلة الجمارك على خزينة الدولة ,أما القضية الثانية والتي تمثلت في ضبط هيئه الرقابة الإدارية مدير إداره الرأي والبحوث القانونيه بجمارك بورسعيد بسبب حصوله علي رشاوي من احد المستوردين مقابل إصدار رأي قانوني مخالف يقول فيه بعدم اعتبار اخفاء شحنه لمستلزمات التجميل داخل عبوات شيكرتون لتهريبه، الأمر الذي كان سيؤدي لإهدار ٤.٥ مليون جنيه على خزينة الدوله من تخفيض قيمه الرسوم والغرمات من ٦ ملايين جنيه، وتم عرضه على نيابه السويس التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمه التحقيقات .

هيئة الرقابة الادارية تضبط عدد من مستخلصى الجمارك بالإسكندرية لتزوير مستندات .

جدير بالذكر أن هيئة الرقابة الادارية قد تمكنت من ضبط أكثر من قضية في الفترة الماضية في الجمارك بمختلف المحافظات ، منها ضبط عدد من مستخلصى الجمارك بالإسكندرية، قاموا باستخدام مستندات مزورة من أجل تهريب 24 شحنة موادة غذائية بدون فحص لمدى صلاحيتها وفي قضية آخرى تمكنت الهيئة من ضبط باحث قانونى بالإدارة العامة بالحجز الإدارى بمصلحة الجمارك، لتقاضيه 100ألف جنيه رشوة من صاحب إحدى شركات القطاع الخاص لتسوية مبلغ 11 مليون جنيه مديونية على شركته ,وفي قضية آخرى أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، عن قضية بجمارك السويس حيث اتفق مدير عام الشئون القانونية بالادارة المركزية لجمارك السويس مع أحد أكبر مستوردى العطارة لتمرير شحنة بضائع قيمتها الجمركية 8 ملايين جنيه، بتكلفة مليون جنيه لصالح الجمارك , وتم إلقاء القبض عليه بتهمة التفاوض مع صاحب شحنة مواد غذائية لتقليل الغرامة المقررة على الرسالة لتسهيل الإفراج الجمركى عنها، حيث قامت قوة من الرقابة الإدارية بمداهمة الجمارك بالعين السخنة.