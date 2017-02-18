توقعات الأرصاد الجوية للطقس غدا و تحذيرات توجهها هيئة الأرصاد للمواطنين

توقع خبراء الأرصاد الجوية بالنسبة للطقس في البلاد خلال الأيام القليله القادمة ، أن يكو الطقس لغدا الأحد 19 من شهر فبراير لعام 2017 أن يكون الطقس بارد و خاصة علي السواحل الشمالية للبلاد و أيضا الوجه البحري بالاضافة الي القاهرة و كذلك شمال الصعيد ، هذا بجانب الي أنهم قد توقعوا أيضا أن يكو الطقس غدا دافئ في المناطق جنوب الصعيد و ذلك خلال الفترات في النهار ، هذا بالاضافة الي البرودة التي ستصيب تلك المناطق خلال ساعات الليل .

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هذا بجانب انتشار كلا من السحب المنخفضة و كذلك المتوسطة و ذلك علي المناطق في شمال البلاد و التي تهب عليها رياح تكون شمالية شرقية خفيفة و معتدلة ، هذا بجانب أن درجات الحرارة في القاهرة ستكون غدا كالاتي في ظل ما توقعته هيئة الأرصاد الجوية بالنسبة للطقس غدا ، أن تكون درجة الحرارة الصغري 7 درجات بينا درجه الحرارة الكبري 18 درجة ، في حين أن درجات الحرارة في الأسكندرية ستكون كالاتي ، درجه الحرارة الصغري 12 درجة بينما درجه الحرارة الكبري 17 درجة .

هذا بجانب أن الخبراء في هيئة الأرصاد قاموا بتقديم مجموعة من النصائح و التي تتعلق بحالة الطقس خلال الأيام القادمة و كان علي رأسها ضرورة توخي الحذر من قبل قائدي المركبات و ذلك بعد سوء حالة الرؤية الافقية خاصة علي الطرق الزراعية و كذلك الطرق الصحروية ، و ذلك مع انتشار شبورة مائية في الساعات الأولي من الصباح و أيضا في المناطق الخاصة بالسواحل الشمالية و الوجه البحري و عدد من المدن الخاصة بالقناه و التي تمتد و حتي شمال الصعيد .

هذا و بالنسبة للطقس علي البحر الأحمر ، فان درجات الحرارة ستكون معتدله و أيضا هناك ارتفاع في الأمواج و الذي يبلغ نحو متر و نصف ، هذا بجانب الرياح الشمالية الشرقية و أيضا ستكون الرياح خفيفه الي معتدلة و ذلك علي البحر المتوسط بينما الارتفاع في الموج يبلغ من متر الي متر و نصف و الرياح شمالية شرقية .