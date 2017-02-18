انهيار منزل من 3 طوابق بسوهاج يسفر عن إصابة 2.. والبحث عن عجوز أسفل الأنقاض

حادثة ليست الاولى من نوعها على الشارع المصرى فلم تحرك الحكومة ساكنا من اجل عدم تكرار ذلك الحادث الكبير والمحافظة على ارواح المصريين الابرياء فقد شهدت اليوم محافظة سوهاج انهيار عقار مكون من ثلاث طوابق واسفر الحادث عن وفاة امراة واصابة اخرين من من كانوا فى المنزل وقت الانهيار وتشير الاسباب الاولية لانهيار العقار ان العقار كان ايل للسقوط وعند الحى الذى يتبع له ذلك العقار اخبارية مسبقة بذلك بان العقار قد ال الى السقوط وعلى الدولة او الجهات المعنية بذلك ان تقوم باعادة ترميم المبنى ومن جهة اخرى صرح جيران المنزل الذى تهدم ان ادارة الحى التابع لة المنزل لم تلقى بالا الى شكاوى المواطنين التى قدمت من قبل وقد ابدى المواطنين استيائهم من تردى الخدمات التى تقوم بها الجهات المعنية بذلك الصدد وتجرى الان اعمال الانقاذ داخل المبنى المتهدم بمحافظة سوهاج بحثا عن بعض الناجين تحت الانقاد او انتشال الجثث من الرماد وعلى الفور وحين بلغ المواطنون مركز الشرطة التابع لها العقار تحركت فرق الانقاذ الى المنطقة وهى الان تقوم بواجبها تجاة المواطنين على حد قدرتها.

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تفاصيل انهيار العقار بمحافظة سوهاج

شهد اليوم نجع الدحالبة التابع لقرية أولاد عزاز دائرة مركز سوهاج حادثا مؤلما، السبت، حيث انهيار منزل مكون من 3 طوابق مشيد بالطوب الأحمر والخرسانة المسلحة وقد نتج عن ذلك الانهيار إصابة مجموعة من المواطنين منهم ربة منزل تبلغ من العمر 45 سنة وايضا شاب يبلغ من العمر 17 سنة و على الفور قد تم نقلهما إلى مستشفى سوهاج العام لتلقى الاسعافات الاولية واستكمال العلاج بينما يجرى الان البحث عن سيدة عجوز قيل انها كانت بالمنزل وانها الان أسفل الأنقاض.و وحين الابلاغ وعلى الفور قد دفعت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد علاء نمشة، مدير الإدارة، بسوهاج بعدد يصل الى 3 مجموعات إنقاذ وسيارتين مجهزتين لمكان الانهيار وذلك للبحث عن ناجين محتملين أسفل أنقاض المنزل المنهار. وقد كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى اليوم بلاغا من مركز شرطة سوهاج يفيد بالواقعة و انهيار منزل مكون من 3 طوابق و احتمالية وجود مصابين والان جار البحث عن باقى سكان المنزل والمحتمل وجودهم أسفل الأنقاض وذلك بعد الدفع بقوات الإنقاذ البرى الى مكان الواقعة.