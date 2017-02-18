تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية بعد انخفاض سعر الدولار

حالة من الاستقرار تمر بها أسعار السلع و المنتجات في السوق المصرية خلال الفترة الحالية ، هذا و قد حدث ذلك بعد الانخفاضات التدريجية التي قد مرت بها الأسعار الخاصة بالدولار الأمريكي خلال التعاملات أمام الجنيه المصري خلال الفترة القليلة الماضية ، هذا الأمر الذي أدي الي رجوع النشاط المعتاد لحركات البيع و الشراء في السوق و ذلك بعد حالة الركود التي عاني منها السوق خلال الفترة الماضية ، هذا بجانب أن الأسعار الخاصة بعدد من السلع و المنتجات قد تراجعت خلال الفترة الماضية و ذلك مع تراجع الأسعار الخاصة بالدولار الأمريكي .

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هذا و الجدير بالذكر أن السلع المعمرة قد انخفضت الأسعار الخاصة بها خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ جدا ، و كان من بين تلك السلع التي كان الانخفاض فيها ملحوظ هي الأجهزة الكهربائية و ذلك لأن تلك الأجهزة الكهربية المنزلية يتم استيرادها من الخارج ، الأمر الذي يتطلب الحصول علي دولار أمريكي لاتمام عملية الاستيراد تلك .

هذا و قد مر السوق بحالة من الاضطراب في الأسعار خلال الفترة الماضية و ذلك بعد القرار الخاص بالبنك المركزي و الذي قام باتخاذه خلال الفترة الماضية و الذي يتعلق بتعويم الجنيه المصري ، الأمر الذي أدي الي ارتفاع الأسعار الخاصة بالسلع و المنتجات بشكل كبير جدا مما سببت حالة من الركود في الأسعار ، بعدها اضطر عدد من المصانع و المحلات الي اللجوء الي العروض المختلفة و ذلك من أجل العمل علي جذب المواطنين و القضاء علي حالة الركود التي اصابت السوق بعد ارتفاع الأسعار .

هذا و كان علي رأس الأجهزة التي حققت تراجع في الأسعار خلال الفترة الماضية أسعار الثلاجات و التي قد ارتفعت نسبة التراجع في الأسعار الخاصة بها بشكل كبير جدا ، بالاضافة الي أسعار البوتاجزات و الشاشات LCD و كذلك الأسعار الخاصة بأجهزة التكييف ، و التي قد بلغت نسبة التراجع فيها الي من 15 الي 18 % هذا بجانب التراجع الذي قد شهدته أدوات المطبخ أيضا .

و قد بدأت مجموعة من الشركات المنتجه للأجهزة الكهربائية مثل شركة جي ام سي بالعمل علي خفض الأسعار الخاصة بمنتجاتها و التي تتناسب مع الأسعار الخاصة بالدولار و التي يتم التعامل من خلالها في السوق الحالية ، هذا و قد أكدت علي الانخفاضات في أسعار الأجهزة الكهربائية و أجهزة المنازل و ذلك لما لهذه الاجهزة من أهمية .

أسعار الثلاجات :

أسعار البوتاجزات :

أسعار الغسالات :