شعبه الأجهزة الكهربائية تعلن عن انخفاض يصل الي 30% في أسعار الأجهزة في شهر ابريل القادم

أدت الانخفاضات المتتالية و التي قد شهدتها الأسعار الخاصة بتعاملات البيع و الشراء للدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية و التراجع الكبير الذي قد حدث لأسعار الدولار الأمريكي الي توقع السيد ” حسين الامام” وهو نائب الرئيس لشعبه الأجهزة الكهربائية التابع للغرفة التجارية ، بأن يحدث خلال الفترة القادمة انخفاض شديد في الأسعار الخاصة بالسلع و المنتجات في السوق خلال الفترة القادمة و كان علي رأس تلك المنتجات الأجهزة الكهربائية ، حيث من المتوقع أن يشهد السوق خلال الفترة القادمة انتعاش في حركات البيع و الشراء و خاصة بعد الانخفاضات في الأسعار و التي سيشهدها السوق خلال الفترة القادمة و ذلك بعد حالة الركود الطويلة التي قد عاني منها السوق في ظل الارتفاعات في الأسعار .

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هذا بجانب أن ” الامام ” قد قام بالتأكيد من خلال البيان الذي قام بالتصريح من خلاله و ذلك اليوم الشبت الموافق 18 من شهر فبراير لعام 2017 ، علي أنه من المحتمل بل المؤكد أن يشهد السوق الخاص بالأجهزة الكهربائية رواج كبير في حركات البيع و الشراء و ذلك خلال الفترة القادمة ، هذا حيث شهدت السوق خلال شهر نوفمبر الماضي قبل قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري ارتفاع في عمليات البيع و الشراء و ذلك قبل الارتفاع في اسعار الدولار الأمريكي بعد القرار الخاص بتعويم الجنيه ، و من المؤكد أن يشهد شهر ابريل القادم أيضا رواجا في حركة البيع و الشراء و ذلك قبل ارتفاع الأسعار مرة أخري.

و قد أكد أيضا نائب الرئيس علي أن الأسعار الخاصة بالسلع و المنتجات سوف تحقق تراجع كبير في الأسعار خلال شهر ابريل المقبل و أن التراجع الذي ستحققة الأسعار ستتراح نسبته الي ما بين 25 % الي 30 % ، هذا و فقا للدورات الاستيرادية الجديدة و التي ستنخفض فيها أسعار المنتجات و السلع و ذلك مع انخفاض الأسعار الخاصة بتعاملات الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في السوق في الوقت الحالي ، هذا بجانب أنه قد أكد أيضا بأن الأسعار الحالية في السوق الخاصة بالأجهزة الكهربائية هي بالاسعار القديمة و ذلك لأن ما يتوفر في السوق حاليا من أجهزة و منتجات هو مخزون قديم تم استيراده مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية .