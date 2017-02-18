اسقاط الجنسية المصرية عن “نصر الله” و اعلان المناطق التي حظرت الدراجات النارية من دخولها

قام رئيس الوزراء و هو المهندس ” شريف اسماعيل” باصدار قرار بالغ الأهمية اليوم و الذي يحمل رقم 1 و ذلك للعام الحالي عام 2017 ، و الذي قام من خلالة بالموافقة علي اسقاط الجنسية المصرية التي يحملها المواطن ” كمال عبد الله نصر الله قشطه ” و كان ذلك القرار الخاص باسقاط الجنسية عن هذا الواطن يرجع الي قيامه خلال الفترة الماضية بالانضمام الي أحد الهيئات الأجنبية و التي كان الغرض منها هو العمل علي تقويض النظام الاجتماعي و أيضا النظام الاقتصادي الدولي ، هذا و الجدير بالذكر أن هذا القرار و الذي قام رئيس الوزراء بالموافقة عليه قد تم نشره في الجريدة الرسمية الخاصة بالبلاد و ذلك حتي يتمتلك صلاحية التنفيذ .

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هذا بجانب القرار الذي قد قام رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية باصداره و الذي يحمل رقم 334 للعام الحالي عام 2017 ، و الذي يتعلق بالقيام بحظر سير أو حتي دخول الدراجات النارية ذلك باختلاف الأنواع الخاصة بها أو ما في حكم الدراجات النارية من المركبات الأخري ، هذا بجانب منع دخول كذلك أي قطع غيار الخاصة بها الي أي من المناطق التي تنتمي الي شمال وسط سيناء و التي قد تم تحديدها خلال الفترة الماضية بالخط الوهمي ، و الذي يمتد من منطقة رفح الي منطقة الشيخ زويد ، العريش ، الميدان ، جبل المغارة ، جبل الختيه ، صدر الحيتان ، قلعه الجندي ، طابا خارج ، هذا بالاضافة الي المنطقة التي تدعي بمنطقة رأس سدر ، هذا و الجدير بالذكر أن هذا القرار الذي قامت الحكومة باصدارة و الخاص بمنع دخول الدراجات البخارية و كذلك جميع المركبات التي تساوي لها الي تلك المناطق التي قد تم تحديدها من قبل من المرجع أن يتم تنفيذ هذا القرار خلال عام قادم ، هذا بالاضافة الي أن مثل هذا القرار قد تم الاعلان عنه و ذلك من أجل العمل علي تنفيذ الخطة القومية من أجل تنمية المنطقة في سيناء و عدم تعرض تلك الخطة الي أي مقاطعات أو ما شابه .