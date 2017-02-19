الوزراء الجدد يحضرون أمام البرلمان الأسبوع المقبل

بعد إجراء التعديل الوزاري في حكومة المهندس شريف اسماعيل والذي شمل 9 وزارات ,تستعد اللجان الفرعية بمجلس النواب لإستقبال الوزراء الجدد في بداية الأسبوع المقبل للتعرف على خطتهم ورؤيتهم لتنفيذ برنامج الحكومة الذي أعلنه امام البرلمان في شهر أبريل 2016 ,وهذا ما أكدته مصادر من مكتب مجلس النواب من إجراء اتصالات مع الوزراء الجدد للتهنئة بتولى مناصب في التعديل الوزاري الجديد، وأيضاً من أجل دعوتهم للحضور إلى المجلس للإستماع لرؤيتهم وخطتهم لتنفيذ برنامج الحكومة , وقد قابل الوزراء الجدد هذه الدعوة بالترحاب حيث أنهم يقومون خلال الأسبوع الجارى بإعداد الخطه الكاملة بشأن المهام المكلفين بها قبل الجضور أمام البرلمان، وأيضا للتعرف على ما قام به الوزراء السابقين بخصوص الملفات العالقة في كل وزارة .

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طلبات الإحاطة التي قدمت من النواب لا تتعلق بأشخاص الوزراء وإنما بصفتهم.

وأشارت المصادر إلى أن الحضور الأول للوزراء إلى البرلمان سيكون أمام اللجان الفرعية بداية من الأسبوع القادم، حيث أن الوزراء لديهم هذا الأسبوع جداول مزدحمة للاطلاع على الملفات الخاصة بوزارتهم،وإعداد الخطط بشأن المشكلات الموجودة ,مشيرة إلى أن طلبات الإحاطة التي قدمت من النواب لا تتعلق بأشخاص الوزراء وإنما بصفة المنصب ,وأن أى تجاوز تم خلال الفترة الأخيرة لن يتحمل مسئوليتة الوزراء الجدد , وإنما يسعى أعضاء البرلمان لسماع الحلول للمشكلات الكثيرة فى هذه الوزارات ,وأن كل ما يهم أعضاء البرلمان هو تنفيذ برنامج الحكومة الذى أعلنته، والذى على أساسه تم منح الثقة للحكومة , و أن هذا التعديل كان ضروري مع انخفاض أداء بعض الوزارات والهيئات والتي تتطلب ضخ دماء جديدة .

وكيل لجنة الشئون الاقتصادية يطالب بحضور وزير التموين الجديد للإستماع لخطته .

من جانبه قال “عمرو الجوهرى” , وكيل لجنة الشئون الاقتصادية, أنه سيتقدم ببيان عاجل لوزير التموين “على مصيلحي” للتعرف على خطتة ورؤيته,مؤكداً أنه سيتم استدعاؤه للجنة الاقتصادية بالبرلمان الأسبوع المقبل ,و أضاف الجوهري , أن اللجنة ستناقش معه قضايا تحفظات هامة مثل زيادة الاسعار الموجودة على البطاقة التموينية في ظل رفض اللجنة لقرار وزير التموين السابق بشأن الزيادة في أسعار السلع على البطاقة التموينية ,لأنه كما نطالب التجار بخفض الأسعار بعد تراجع سعر الدولار أيضاً يجب على الحكومة الالتزام بتخفيض الأسعار .