رئيس شركة الريف المصري يعلن عن مبادرة مع 9 بنوك لتمويل صغار المزارعين

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في إطار متابعته لمشروع المليون ونصف المليون فدان ,عقد المهندس شريف إسماعيل اجتماعاً مع كلاً من وزراء الزراعة والري والتخطيط ورئيس شركة الريف المصري ,لمتابعة ما تم من إجراءات لطرح أراضي المشروع على الشباب والمستثمرين.

إعلان مواعيد لإجراء القرعة سيتم خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أكد “عاطر حنورة” رئيس شركة الريف المصري في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب الاجتماع على أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إعلان مواعيد لإجراء القرعة لمن تقدموا بطلبات الحصول على مساحات زراعية في أول 500 ألف فدان تم طرحهم للاستصلاح فى إطار المشروع ,وأن اجراء القرعة سيتم في مناطق قريبة من الأراضي التي سيتم توزيعها ، بعدما تم زيادة الأرض المطروحة لصغار المزارعين والشباب ويتم خلالها الإعلان عن الفائزين وبعد الإعلان يتم عمليات الإسناد للحاصلين على الأراضي، بالإضافة لعقد دورات تدريبية لهم للتوعية بخطة التنمية وكيفية الزراعة في الصحراء والمحصول الأمثل ونظم الري وكيفية الحصول على قروض من البنوك، مؤكداً على أن الفائزين لابد وأن يكونوا شركات ليحصلوا على 230 فدان كل مجموعة لا تقل عن 10 ولا تزيد عن 23 .

شركة الريف المصري: عدم السماح بتسقيع الاراضي.

مؤكداً أنه لن يتم السماح بـ” تسقيع الأراضي” حيث أن عقد الأراضي به شروط تسمح بفسخ العقد في حالة عدم الالتزام بتنفيذ بنود العقد وفقا لجدول زمني سواء مع صغار المستثمرين أو كبار المستثمرين، قائلاَ” اللي هيسقع أراضى بالمشروع احسن له ما يقدمش لأن الارض هتتسحب منه والفلوس اللي دفعها ” ,وأكد حنورة أنه تم سحب 7225 كراسة شروط من صغار المزارعين والشباب وتقدم منهم 5749طلب، منها 1909 طلبا للحصول على أراضي بمنطقة الفرافرة ، 3239للحصول على أراضي بمنطقة المهرة و160 طلبا لأراضي بتوشكى ، وبلغت اجمالي الطلبات المستوفية للشروط 5803 طلبات، وجار استيفاء 345 طلبا , حيث جاءت أكثر الطلبات نجاحا من المجموعات العائلية التي تقدمت للحصول على أراض , مضيفاً أن ملكية الأراضى ستكون للشركة المؤسسة وغير قابلة للتقسيم، ولن يتم تفتيت الملكيات، وأيضاُ لن يجوز بيع الشركة لشركة أخرى بالكامل أوتنازل من أحد المؤسسين عن جزء من أسهمه وليس ملكية الأرض , وأعلن حنورة عن مبادرة مع ٩ بنوك، من خلال البنك المركزى تمكن صغار المستثمرين من الحصول على قروض بفائدة ٥٪ ، للتيسير على الشباب الحصول على الأراضي، وتكون مدة الإقراض على ٨ سنوات.