الاعلان عن موعد انخفاض أسعار الدواجن بنسبة تصل الي 20%

أعلن نائب رئيس الاتحاد المسؤول عن الدواجن في مصر ، الدكتور “محمد الشافعي” خلال مجموعة من التصريحات الصحفية و التي قام بها يوم الاثنين ، و الذي قد أعلن لأحد المواقع الاخبارية الشهيرة في مصر ، بأن المتحكم الرئيسي في أسعار الدواجن في مصر هو سعر التعاملات الخاص بالدولار الأمريكي و الذي يتحكم ببورصة الدواجن في مصر و من ثم هو من يحدد أسعار الدواجن ، هذا بجانب أن الارتفاعات المتتالية و التي قد شهدتها أسعار التعاملات الخاصة بالدولار الأمريكي كان لها أثر سلبي علي أسعار الدواجن و أيضا أسعار السلع الغذائية الأخري في السوق المصرية خلال الفترة الماضية ، حيث أنها أدت الي ارتفاعات كبيرة جدا في الأسعار مما أضر بالسوق و سبب حالة من الركود خلال عمليات البيع و الشراء .

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هذا بجانب أن الارتفاعات التي قد مرت بها أسعار الدولار الأمريكي خلال تعاملات السوق في الفترة الماضية قد أدت كذلك الي ارتفاعت في أسعار العلف و الذي يقوم التجار باستيراده من الخارج ، و أيضا ارتفاع الأسعار الخاصة بالأدوية البيطرية و جميع المستلزمات الأخري و التي تحتاجها الدواجن خلال تربيتها في المزارع ، الأمر الذي قد أدي كذلك الي ارتفاع الأسعار الخاصة بالدواجن خلال الفترة الماضية ، و الجدير بالذكر أن تلك الارتفاعات هي ارتفاعات مبالغ فيها بشكل كبير قد أثرت بالسلب علي حركة السوق ، فاصابته بحالة من الركود مما أدي الي غضب كلا المواطنين الذين يعانون من ارتفاعات مستمره في الأسعار و أيضا غضب التجار لحالة الركود التي قد أصابت السوق في الفترة الماضية .

و قد أكد الشافعي خلال التصريحات التي قام بها للصحفيين بأن الانخفاض في سعر الدولار في الفترة الحالية من المقرر أن يؤثر علي سعر الدواجن بشكل كبير جدا خلال الفترة القادمة ، و من المقرر له أن يؤدي الي انخفاضات في الأسعار و التي ستنتج خلال الفترة القادمة من انخفاضات في الأسعار الخاصة بالأعلاف و أيضا الأدوية البيطرية ، هذا كما أكد أيضا بأن أسعار الدواجن من المقرر لها أن تنخفض خلال الفترة القادمة و تكون نسبة الانخفاض فيها حوالي 20% و ذلك من المقرر له أن يحدث في شهر مارس القادم .