هيئة الأرصاد الجوية توجه تحذير للمواطنين من طقس الأربعاء القادم و تطلب منهم توخي الحذر

قامت هيئة الأرصاد الجوية بتحذير المواطنين من ارتداء الملابس الخفيفة خلال الأيام القادمة و ذلك خاصة لأن فصل الشتاء ما زال مستمرا ، حيث قامت هيئة الأرصاد بتحذير المواطنين من ارتداء الملابس الخفيفة و ذلك بعد اعتدال الجو خلال اليومين الحالييت و الاعتدال في درجه الحرارة ، و قد قامت هيئة الأرصاد اليوم من خلال بيان خاص بها قامت باعلانه بأن الطقس اليوم الاثنين سيكون مائل للبرودة خاصة من المنطقة الشمالية و كذلك منطقة شمال الصعيد ، بينما سيكون الطقس مائل للدفء في المنطقو جنوب الصعيد خلال فترة النهار في حين أنه سيكون شديد البرودة في منطقة الليل ، و ذلك في جميع أنحاء الجمهورية .

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هذا كما قام الئيس العام التابع لهيئة الأرصاد الجوية اليوم ، الدكتور ” أحمد عبد العال” بالاعلان من خلال تصريح قام به اليوم عن الطقس بأن الطقس خلال اليوم سيكون معتدل خلال فترات النهار ، بينما سوف تعاني فترات الليل من برودة شديدة مع الانخفاض في درجات الحرارة ، و أن ذلك الطقس سيكون علي جميع أنحاء البلاد في الوطن .

هذا و قد قام الرئيس العام لهيئة الأرصاد الجوية ” عبد العال” و ذلك من خلال اتصال هاتفي قام به صباح اليوم من خلال برنامج تليفزيوني يدعي “هذا الصباح” و الذي يتم بثه من خلال القناه التليفزيونية ” اكسترا نيوز” صباح اليوم الاثنين ، و قام من خلال المداخلة الهاتفية التي قد قام بها بالتأكيد علي المواطنين ضرورة عدم ارتداء الملابس الخفيفة ، و قد أعلن أيضا مؤكدا بأن فصل الشتاء ما زال مستمرا و لم ينتهي بعد كما أكد علي توقع هيئة الأرصاد أن يحدث سقوط للأمطار خلال الفترة القادمة و خاصة يوم الأربعاء القادم ، لذا فانه يجب علي جميع المواطنين اتخاذ حذرهم بشأن ذلك .

هذا كما قام أيضا من خلال التصريح الذي قام به بمناشده السائقين و قائدي المركبات بضرورة اتخاذ حذرهم خلال الفترة القادمة و خاصة في الأوقات التي تظهر فيها الشبورة و هي الساعات الأخيرة من الليل و كذلك الساعات الأولي من الصباح الباكر ، و ذلك بسبب تدهور الرؤية الأفقية التي تحدث في تلك الأوقات ، بالاضافة الي أنها تكثر علي الطرق الزراعية و أيضا الطرق الصحراوية ، لذا فقد أكد عليهم ضروره اتخاذ حذرهم خلال تلك الأوقات حرصا منه علي أرواحهم .