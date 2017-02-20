رئيس الوزراء يعلق علي أسعار السلع و المنتجات في السوق و السبب وراء عدم تراجعها حتي الأن

أعلن شريف اسماعيل اليوم و هو رئيس الوزراء في مصر خلال تصريح قام به اليوم و ذلك من خلال الاعلام المصري ، بأن الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد في الوقت الحالي يمر بحالة من الاستقرار و يشهد أيضا عدد من التحسنات و التي تشير الي وضع اقتصادي أفضل للبلاد خلال الفترة القادمة ، هذا بجانب أن الخبراء الاقتصاديين يقومون في الوقت الحالي بتنفيذ عدد من الخطوات التي تحمل في طياتها العديد من الاصلاحات الاقتصادية و التي من المقرر لها أن تنهض باقتصاد البلاد خلال الفترة القادمة ، هذا بجانب أنه قد أكد أيضا بأن تلك الاصلاحات ستقوم البلاد بجني ثمارها في القريب العاجل.

Advertisements

هذا كما أشار أيضا خلال التصريح الاعلامي الذي قام به بأنه قد قام بناء علي مجموعة من التصريحات التي قد صدرت من رئاسة الجمهورية خلال الأيام القليلة الماضية بعمل اجتماع مع الوزراء الجدد و الذين قد تم تنصيبهم من خلال التشكيل الوزاري الجديد و الذي قد تم الاعلان عنه خلال الأيام القليلة الماضية ، و كان الهدف الأساسي و الذي يسعي هذا الاجتماع الي تحقيقه هو العمل علي تحديد الرؤية المستقبلية و التي من المقرر أن تسير البلاد وفقا لها خلال الفترة القادمة و ذلك من أجل العمل علي تحقيق التقدم و الرقي للبلاد و أيضا العمل علي حفظ الاستقرار و الامن كذلك .

هذا بجانب الي أنه قد أكد أيضا خلال التصريح الذي قام به بأن الاسعار الخاصة بتعاملات الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال الفترة الحالية مازالت مستمره في الانخفاض ، هذا يشير الي أنه الجنيه المصري في صدد تحقيق ارتفاعات مستمره في قيمته خلال الفترة القادمة ، و لكن الأسعار الخاصة بالسلع و المنتجات المصريه في السوق المصرية مازالت بحاجه الي مزيد من الوقت و ذلك من أجل تحقيق التراجع المرجو خلال الفترة القادمة ، هذا بجانب أنه قد أكد أيضا علي أن الحكومة المصرية ستقوم خلال الفترة القادمة باتخاذ عدد من الخطوات الجادة و التي سيكون الهدف منها هو العمل علي ضبط الأسعار الخاصة بالسلع و المنتجات في السوق المصرية من خلال عدد من القرارات الصارمة و التي ستقوم الجكومة باتخاذها ، هذا بجانب العمل علي توفير السلع و المنتجات التي يحتاجها السوق المصرية .