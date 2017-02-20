الخبراء الاقتصاديين يكشفون عن ميعاد انخفاض أسعار السلع و المنتجات في السوق في ظل انخفاض سعر الدولار

قام الدكتور ” هاني توفيق” و هو الخبير الاقتصادي و أيضا الرئيس السابق الخاص بجمعية الاستثمار المباشر ، عن الاسباب التي أدت الي استمرار الأرتفاع في الأسعار الخاصة بالسلع و المنتجات حتي الأن و التي تمنع انخفاض أسعار السلع و المنتجات و البضائع في السوق المصرية ، هذا علي الرغم من الانخفاضات التي يمر بها سعر الدولار الأمريكي خلال التعاملات أمام الجنيه في السوق المصرية خلال الأيام القليلة الماضية ، هذا بالاضافة الي انه قد أشار كذلك الي الميعاد الذي من المفترض أن يحدث فيه انخفاضات في أسعار السلع و المنتجات المصرية خلال الفترة القادمة .

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هذا حيث قام ” توفيق” و من خلال تدوينه قام بنشرها علي أحد مواقع التواصل الاجتماعي و هو الفيس بوك خلال الساعات القليله الماضية بأن هناك عدد من المبادئ الاقتصادية و التي يحيط بها جميع الاقتصاديين ، و هي أن الأسعار دائما ما تكون مرنه في اتجاه الارتفاع ، بينما تكون الأسعار جامده الي حد ما في اتجاه الانخفاض ، و هذا هو ما يحدث في السوق المصري خلال الفترة الحالية ، حيث يقوم جميع التجار بالعمل علي رفع الأسعار الخاصة بالسلع و المنتجات و ذلك مع الارتفاعات التي تطرأ علي السعر الخاص بتعاملات الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري في السوق المصرية ، و ذلك بالرغم من الأسعار المنخفضة التي قام التجار بشراء السلع بها ، و يعود موقف التجار هذا من الأسعار أن التاجر يكون الهدف الرئيسي له دائما هو العمل علي تحقيق المزيد من الأربح ، هذا بجانب أنه يقوم في تلك الفترة الي العمل علي تجميع أكبر مبلغ ممكن من تلك السلع حتي يستطيع القيام بشراء حاجته من السلع الجديدة و التي قد ارتفعت أسعارها مع الارتفاعات التي يمر بها الدولار الأمريكي.

هذا بجانب أن قد أضاف أيضا خلال التدوينه التي قام بنشرها بأن الجمود الذي تعاني منه السلع و المنتجات في السوق خلال الفترة الحالية و استمرار أسعارها المرتفعه بالرغم من الانخفاض الذي تشهده أسعار الدولار الامريكي خلال التعاملات أمام الجنيه المصري ، سببه هو ارتفاع الأسعار التي قام التجار بشراء تلك السلع من خلالها في التفرة الماضية و التي عاصرت الارتفاعات في أسعار الدولار الأمريكي ، و لهذا فان التاجر لن يوافق علي تكبد الخسارة في فرق أسعار الدولار ، هذا بجانب أنه قد أكد أيضا بأن السلع و المنتجات التي سيتم شراؤها خلال الفترة القادمة بأسعار منخفضة للدولار الأمريكي لن يتم تحديدها وفقا لتلك الأسعار المنخفضة و انما سيتم تحديدها بمتوسط أسعار الدولار المرتفعه و المنخفضة ، كما أضاف بأن الأسعار الجديدة للدولار الأمريكي سوف تنعكس علي المستهلك بعد فترة من استقرار الأسعار الخاصة بالدولار في السوق خلال الفترة القادمة و ليس في الوقت الحالي .