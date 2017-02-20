الحكومة تسعي لانشاء كارت موحد للدعم و تكشف عن الفئات الجديدة التي تم استبعادها

قامت مجموعة من المصادر الحكومية اليوم بعدد من التصريحات التي قامت بها و التي قد أكدت و من خلالها بان الحكومة المصرية قد قامت خلال الفترة الماضية بالتعاقد مع شركة مايكروسوفت و ذلك من أجل العمل خلال الفترة القادمة علي القيام بانشاء قاعده بيانات خاصة بالمواطنين المصريين جميعهم ، و هذا و الجدير بالذكر أن الهدف من ذلك و الذي تسعي اليه الحكومة المصرية هو العمل علي استخراج الكارت الموحد ، و الذي يمكن من خلاله الوصول الي المستحقين الحقيقيين للدعم و الذي تقوم الحكومة بتوصيله الي المواطنين ، و أن المواطنين المستحقين سيتم الوصول اليهم من خلال المعايير التي قامت الحكومة بتحديدها خلال الفترة الماضية ، و أن هذا سيتم من خلال القيام بالعمل علي استبعاد جميع الغير مستحقين خلال الفترة القادمة من الأسر .

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هذا بجانب أن المصادر قد أشارت أيضا خلال التصريحات التي قامت بتقديمها بأن تلك الخطوات و التي تقوم بها الحكومة في الوقت الحالي قد تم اكتشافها بعد ايجاد رقم قومي واحد يحمل عدد من الأسماء و ذلك في قاعدة البيانات الخاصة بالرقم القومي للمواطنين ، هذا بجانب العثور علي عدد من المستفيدين في الكثير من الخدمات التي تقوم بها الحكومة المصرية من أجل دعم المواطنين ، هذا بجانب الي مجموعة من متلقي الدعم الذي تقدمه الحكومة و كان أبناؤهم في مدارس خاصة ، و أيضا مجموعة من المتوفين و الذين نجد أسماؤهم في من يتلقون الدعم الذي تقدمه الحكومة .

هذا بجانب الي أن مجلس الوزراء قد قام خلال الفترة الماضية بتوجيه طلب الي الادارة المرورية و ذلك من أجل العمل علي ربط قاعدة البيانات الخاصة بملاك السيارات بقاعدة البيانات التي تتبع المنظومة الجديدة و التي تسعي الحكومة الي انشائها خلال الفترة الحالية و ذلك من أجل التعرف علي ملاك السيارات ، هذا بجانب القيام بمطالبة الضرائب العقارية بالعمل علي ربط قاعدة البيانات الخاصة بها بقاعدة البيانات الجديدة و أيضا وزارة الكهرباء و ذلك من أجل العمل علي توزيع الحسابات الخاصة باستهلاك الكهرباء و ربطها بالنظومة التي تسعي الحكومة الي انشائها في الوقت الحالي ، هذا بجانب اعلان المصادر أن وير التضامن الاجتماعي قد قام خلال الفترة الماضية بالاعلان عن أن الحكومة ستقوم برفع الدعم عن جميع ملاك السيارات .