ارتفاع الانتاج السمكي في مصر تؤكده التقاير السنوية لهيئة التعبئة و الاحصاء

قام اليوم الجهاز المركزي الخاص بالتعبئة العامة و كذلك الاحصاء علي ارتفاع الانتاج السمكي خلال الفترة الماضية في مصر بشكل كبير جدا ، هذا بجانب أنه قد أكد أيضا علي أن الانتاج السمكي قد تجاوز ال1.52 مليون طن من الأسماك ، هذا و قد استدل بذلك علي أن الدولة في الوقت الحالي تعمل علي الانتظام علي السير في الاتجاه الصحيح و ذلك من أجل العمل علي توفير الغذاء للمواطنين المصريين و أن تكون الأسعار مناسبة كذلك و ذلك لكافة الطبقات في مصر .

Advertisements

هذا بجانب أن الرئيس المسؤول عن جهاز الاحصاء و هو اللواء ” أبو بكر الجندي” قد أضاف أيضا خلال التقرير السنوي الذي قام به خلال الأيام القليله الماضية بأن الزيادة في الانتاج السمكي خلال الفترة الماضية قد جاءت نتيجة الزيادة في الكميات التي تقوم المزارع السمكية في مصر بانتاجها ، هذا بجانب أن الحقول التي تقوم بانتاج السمك و هي حقول الرز قد جاءت في مقدمه الحقول المنتجه للأسماك خلال الفترة الماضية و التي قد أدت الي ارتفاع الانتاج السمكي بشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية في مصر .

هذا بجانب أن الجهاز قد قام خلال التقرير الذي قام به بأن المزارع السمكية و كذلك حقول الأرز تشغل المرتبه الأولي و التي تقوم بانتاج الأسماك بكميات كبيره جدا تصل الي نحو 1.5 مليون طن أي ما يعادل نسبة 77.4 % ، و بالتالي فانها تحتل بتلك النسبه المرتبه الأولي ، و يأتي انتاج البحيرات الذي يبلغ نحو 171.5 ألف طن و الذي يبلغ نسبة 2.11 % من الانتاج الخاص بالأسماك في مصر ، أما انتاج المياه البحرية فيصل الي 102.9 ألف طن و تصل نسبته الي 6.8% ، و أن النسبة التي تقوم المياه العذبه بانتاجها تصل الي 69.7 ألف طن و بالتالي فانها تبلغ نسبة 4.6 % من الانتاج الكلي للثروة السمكية في مصر .

هذا و الجدير بالذكر و الذي قام التقرير السنوي بتوضيحه ، بأن الانتاج الخاص بالأسماك العظمية يشغل المرتبه الأولي بين الأنواع التي يتم انتاجها و يصل الي 1.5 مليون طن و بالتالي فان النسبة التي يصل اليها 970% ، بعدها انتاج القشريات التي تبلغ نحو 18.6 ألف طن و بالتالي فانها تصل الي نسبة 1.2 % ، أما بالنسبة للأصناف الأخري فانها تبلغ نحو 17.7 ألف طن و بالتالي فان نسبتها تصل الي 1.2 % من الانتاج السمكس في مصر و الذي قامت التقارير السنوية بالكشف عنه خلال الفترة الماضية .