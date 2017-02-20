خسارة البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم تصل الي 1.7 مليار جنيه

شهدت السوق الرأسمالية اليوم في مصر خسارة في البورصة المصرية و التي قد قدرت اليوم بحوالي 1.7 مليار جنيه ، و قد كانت تلك الخسارة التي قد تعرضت لها البورصة المصرية اليوم هي نتاج تعاملات البورصة اليوم خلال نهاية التعاملات الخاصة بجلسه اليوم في البورصة المصرية اليوم الاثنين الموافق 20 من شهر فبراير الحالي لعام 2017 ، و بالتالي فان التعاملات الخاصة باليوم للبورصة المصرية قد توقفت عند مستوي يصل الي 608.038 مليار جنيه ، هذا بجانب حدوث تراجع في العديد من المؤشرات التابعه للبورصة اليوم خلال التعاملات و التي كانت نتاج تلك الخسارة التي وقعت فيها البورصة خلال نهاية التعاملات اليوم ، هذا بالاضافة الي تعرض البورصة الي مجموعة من الضغوط و التي كانت من قبل المتعاملين الاجانب البيعية في حين أن تعاملات البورصة اليوم مع المصريين و كذلك العرب كانت من التعاملات الشرائية خلال أحداث تعاملات اليوم .

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هذا و نوضح لكم اليوم و من خلال موقع مصر 365 البيانات الخاصة بحركات الأسهم اليوم في البورصة المصرية و ذلك خلال أحداث اليوم و التعاملات و التي قد انتهت اليوم بتحقيق خسائر باهظة في البورصة المصرية في نهاية التعاملات اليوم :