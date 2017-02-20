خسارة البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم تصل الي 1.7 مليار جنيه

شهدت السوق الرأسمالية اليوم في مصر خسارة في البورصة المصرية و التي قد قدرت اليوم بحوالي 1.7 مليار جنيه ، و قد كانت تلك الخسارة التي قد تعرضت لها البورصة المصرية اليوم هي نتاج تعاملات البورصة اليوم خلال نهاية التعاملات الخاصة بجلسه اليوم في البورصة المصرية اليوم الاثنين الموافق 20 من شهر فبراير الحالي لعام 2017 ، و بالتالي فان التعاملات الخاصة باليوم للبورصة المصرية قد توقفت عند مستوي يصل الي 608.038 مليار جنيه ، هذا بجانب حدوث تراجع في العديد من المؤشرات التابعه للبورصة اليوم خلال التعاملات و التي كانت نتاج تلك الخسارة التي وقعت فيها البورصة خلال نهاية التعاملات اليوم ، هذا بالاضافة الي تعرض البورصة الي مجموعة من الضغوط و التي كانت من قبل المتعاملين الاجانب البيعية في حين أن تعاملات البورصة اليوم مع المصريين و كذلك العرب كانت من التعاملات الشرائية خلال أحداث تعاملات اليوم .
هذا و نوضح لكم اليوم و من خلال موقع مصر 365 البيانات الخاصة بحركات الأسهم اليوم في البورصة المصرية و ذلك خلال أحداث اليوم و التعاملات و التي قد انتهت اليوم بتحقيق خسائر باهظة في البورصة المصرية في نهاية التعاملات اليوم :
- حدث اليوم تراجع في المؤشر ” أيجي اكس 30 ” و الذي قد بلغت نسبة التراجع فيه خلال تعاملات اليوم الي 0.84% و بالتالي فقد اغلق عند تعاملات اليوم عند مستوي يصل الي 12444 نقطة .
- حدث اليوم هبوط في المؤشر ” ايجي اكس 50 ” و ذلك خلال تعاملات اليوم و التي قد وصلت نسبة التراجع فيه الي 0.09 % و بالتالي فقد تم اغلاقه اليوم عند مستوي 1949 نقطة .
- حدث اليوم ارتفاع في المؤشر ” ايجي اكس 20 ” خلال تعاملات اليوم و الذي تصل نسبة الارتفاع الخاصة به الي نسبة 0.01 % و بالتالي فان المستوي الخاص به قد اغلق عند مستوي 11627 نقطة .
- في حين أن المؤشر الخاصة بالشركات المتوسطة و أيضا الشركات الصغيرة ” أيجي اكس 70 ” فقد شهد اليوم تراجع خلال التعاملات و قد بلغت تلك التراجعات نسبة تصل الي 0.88 % و بالتالي فان لتعاملات الخاصة به قد تم اغلاقها اليوم عند 490 نقطة .
- هذا انتهي التعامل الخاص بالمؤشر ” ايجي اكس 100 ” الأوسط و صل الي نطاق نسبة 0.74 % و بالتالي فان النسبة الخاصة به قد وصلت الي نحو 0.74 % و بالتالي فانه قد تم اغلاقه عند نسبة تصل الي 1179 نقطة .
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