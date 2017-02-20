القاء القبض علي مأمور جمارك و موظف اهدرا 12 مليون جنيه من مال الدولة

تمكنت الرقابه الادارية خلال الفترة الماضية بالقيام بضبط عدد من قضايا الفساد و التي بلغ عددها قضيتي فساد ، حيث كانت القضية الأولي من بين القضيتين التي استطاعت الررقابه ضبطهم خلال الفترة الماضية هي قضية مدير اداري يعمل في البحوث القانونية التابعه لمجرك محافظة بور سعيد ، بينما كانت القضية الثانية تابعه لمأمور جمرك في قرية البضائع في مطار القاهرة ، الجدير بالذكر أن كلا المسؤولين في قضيتي الفساد و التي قامت الرقابة الادارية بضبطهم خلال الفترة الماضية قد حاولا القيام باهدار ما يقرب من حوالي 12 مليون جنيه التابعه للدولة ، و التي تتمثل في القيمة التابعه للجمارك و التي قد تم الاستيلاء عليها من خلال المساعدة في عملية تهريب البضائع ، هذا بالاضافة الي مجموعة من الغرامات المستحقة علي تلك البضائع .

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هذا و تقوم الهيئة التابعه للرقابة الادارية و ذلك من خلال بيان خاص بها بأنه قد قامت الهيئة خلال الفترة الماضية و بعد الكشف عن تلك القضايا بالقاء القبض علي مأمور جمارك قرية البضائع و ذلك في مطار القاهرة ، و الذي قام بتزوير ما يقرب من حوالي 20 شهاده جمركية خلال فترة العمل الخاصة به ، هذا بالاضافة الي قيامه خلال الفترة الماضية بتهريب عدد كبير من الأجهزة الطبية بالاضافة الي المكملات الغذائية و أيضا الأدوية ، و كا يقوم بهذا من خلال قيامه بتغيير البيانات من خلال اضافتها علي أنها أمتعه شخصية يتم اسنادها الي اشخاص و شركات وهمية لا أساس لها من الصحة علي أرض الواقع ، هذا و بتلك الأعمال و التذوير الذي قام به فانه بذلك قد قام باهدار ما يقرب من مبلغ 6 ملايين جنيه من الأموال التابعه للدولة .

هذا و فيما يخص القضية الثانية فقد قامت هيئة الرقابة أيضا بالقيام بضبط مدير ادارة الرأي و أيضا البحوث القانونية و الذي يعمل في جمرك بورسعيد و ذلك خلال قيامه بتلقي مبلغ مالي من أحد المستوردين ، هذا و الجدير بالذكر أن هذا المبلغ المالي من المفترض أنه سيقوم باصدار أحد القوانين المخالفة له مقابله و الذي يختص بعدم اعتبار اختفاء المستلزمات الخاصة بالتجميل داخل العبوات للشريط اللاصق تهريب ، و قد قام بتلك المخالفة التي قد قام من خلالها باهدار مبلغ يصل الي 4.5 مليون جنيه ، و هي القيمة التي تستحقها الدولة و ذلك بعد قيامها بتخفيض الغرامات و أيضا الرسوم و التي كان من المفترض انها تصل الي 6 مليون جنيه .

و قد القي القبض علي كلا المتهمين و تم عرضهم علي النيابة في السويس و التي قد قامت بحبسهم علي ذمة التحقيق لمده تصل الي 4 أيام .