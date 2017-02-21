حقيقة العثور على قاذفة صواريخ بمطار القاهرة قبل وصول ميسي بساعات

نشرت أحد الصحف خبر غير مؤكد عن اكتشاف وجود صاروخ بالقرب من مطار القاهرة الدولى قبل ساعات من وصل لاعب كرة القدم الأشهر “ميسي” إلى مصر، حيث الزيارة التى تحدثت عنها معظم وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والتى طال إنتظارها بعد عدة تأجيلات مختلفة، حيث جاء تأجيلها الأول بسبب حادث إنفجار الكنيسة الكتدرائية المرقسية الموجودة بمنطقة العباسية بمحافظة القاهرة، بينما جاء سبب تأجيل الزيارة الثانى التى كان مقرر أن تكون فى الأسبوع الماضي والتى تم تأجيلها قبل موعدها بساعات، بعد هزيمة فريق برشلونة بواقع أربعة أهداف فى لقائه الأخير أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث تأجلت الزيارة بسبب الحالة النفسية السيئة التى كان عليها النجم الإرجنتينى ميسي بعد خسارة فريقه، ليأتى موعد زيارته الثالثة اليوم الثلاثاء الموافق 21/2/2007، فى اطار جملته الدعائية لمحاربة مرض “فيروس سي”، والإعلان عنها، حيث نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية، أى أخبار عن العثور على أي قنابل أو صواريخ أو أجسام غريبة أو قذائف أو عبوات ناسفة فى مطار القاهرة أو بالقرب من المطار ، كما أشيع خلال الساعات الماضية وأنتشر على صفحات الجرائ ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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جاء مصدر خبر العثور على مواد متفجرة بالقرب من مطار القاهرة الدولى من صحيفة التليجراف، حيث كتبت على صفحاتها أن الخبر غير مؤكد حتى الآن وليأتى هذا الخبر قبل ساعات من وصول النجم الإرجنتيني العالمي ميسي إلى مطار للقاهرة الدولى كما هو مقرر فى زيارته التى من المتوقع أن تمتد ليوم واحد ، حيث قد سبق وأن صرح لاعب كرة القدم الإرجنتيني انه فور الإنتهاء من التصوير فى حملته الدعائية الخاصة بمكافحة مرض فيرس سى، سوف يغادر القاهرة نظرًا لإنشغاله الشديد، وجدير بالذكر أن مرض فيرس سي هو مرض ينتشر عبر الدم ولهنا تكمن خطورته، وبناءًا على هذا يحاول البطل الإرجنتيني فى اطار حملته الخيرية أن يستغل شهرته لتوعية الناس من أجل محاربة هذا المرض ومحاربة إنتشاره فى جميع دول العالم.

وقد أكدت الجهات الأمنية على سلامة مطار القاهرة والمناطق المحيطة به من المواد المتفجرة والقذائف وغيرها ، كما لم يرد أى بلاغات تخص هذا الأمر حتى الآن، وما خرج من أخبار فهي عارية من الصحة بحيث أنها ليست إلا مجرد إشاعات ترغب فى زعزعت مصر واستقرارها وهدم السياحة فيها وخاصة السياحة العلاجية والتى يأتى مسي إلى مصر لدعمها.