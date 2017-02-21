ارتفاعات طفيفة في أسعار الفواكة و الخضروات تطرأ علي تعاملات السوق اليوم

ارتفاع طفيف يطرأ علي الأسعار الخاصة بالخضروات و الفاكهه خلال تعاملات اليوم في السوق المصرية ، هذا حيث ارتفعت الأسعار الخاصة بالخضروات و الفاكهه خلال تعاملات اليوم في عدد من الأسواق المصرية و علي رأسها سوق الجيزة ، و الذي قد مرت الأسعار الخاصة به خلال تعاملات اليوم بحالة من الارتفاع الطفيف و ذلك بعد الاستقرار الذي قد شهدته حالة الجو في اليومين الحاليين ، هذا حيث يمر السوق خلال الأوقات الحالية بحالة من الترقب و ذلك انتظارا لحدوث انخفاض بالأسعار خلال الفترة الحالية و خاصة بعد الانخفاضات التي قد مرت بها أسعار الدولار الأمريكي خلال تعاملات السوق أمام الجنيه المصري في اليومين الماضيين .

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هذا حيث بلغت الأسعار بعد الارتفاعات الطفيفة التي أضيفت لها اليوم كالاتي ، حيث كان سعر كيلو الطماطم اليوم 4 جنيهات بينما كان السعر الخاص بتعاملات البطاطس ما بين ال3 الي ال4 جنيهات خلال تعاملات اليوم ، و قد وصل السعر الخاص بكيلو البصل الي سعر 8 جنيهات الي سعر 9 جنيهات ، و كان السعر الخاص بالبروكلي خلال تعاملات اليوم 10 جنيهات ، و قدد كان السعر الخاص بتعاملات الفلفل الألوان يصل الي سعر 15 جنيه ، بينما وصل سعر البسلة اليوم الي سعر 8 جنيهات و كان السعر الخاص بالجزر يصل الي سعر 4 جنيهات أما سعر الملوخية فقد وصل الي سعر 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم في السوق .

و قد وصل سعر الثوم خلال تعاملات اليوم الي 13 جنيه ، بينما وصل سعر الباذنجان الرومي الي سعر 6 جنيهات و الباذنجان العادي وصل الي سعر 7 جنيهات ، أما بالنسبة لسعر القرنبيط فقد وصل الي سعر 5 جنيهات ، و سعر الفلفل البلدي فقد وصل الي سعر 10 جنيهات ، بينما ارتفعت الأسعار الخاصة بالخيار لتصل الي سعر 7.50 جنيه و في بعض الأحيان تصل الي 8 جنيه ، بينما وصل سعر الخس الي سعر 1.50 جنيه و الخس الكابوتشي و صلت الأسعار الخاصة به الي سعر 5 جنيهات .

أما بالنسبة للأسعار الخاصة بالفاكهة خلال تعاملات اليوم في السوق ، فقد بلغ السعر الخاص بتعاملات البرتقال البلدي الي سعر 5 جنيه ، بينما بلغ سعر الكنتالوب الي سعر 8 جنيه و في بعض الاحيان يصل الي سعر 10 جنيه ، أما بالنسبة لسعر الفراولة فيصل الي سعر 10 جنيه ، و كان السعر الخاص بتعاملات الجوافة يتراوح ما بين 8 الي 10 جنيه ، هذا بينما وصل سعر التفاح الأمريكي الي سعر 20 جنيه و أحيانا الي سعر 22 جنيه ، و كان سعر الليمون يصل الي 13 جنيه و من الممكن أن يصل الي 15 جنيه ، في حين أن سعر البرقوق قد وصل الي سعر 30 جنيه ، و قد وصل سعر اليوسفي الي سعر 5 جنيه الي سعر 7 جنيه ، و كان سعر الرمان يصل الي سعر 18 جنيه و حتي 22 جنيه خلال تعاملات السوق اليوم .