جريدة التليغرام البريطانية تثير الجدل من خلال نشر فيديو لأحد المواطنين عثر علي قذيفة صواريخ بالقرب من مطار القاهرة الدولي

قامت الصحيفة البريطانية التليغرام بنشر أحد الفيديوهات لأحد المصريين و الذي يقص بأنه قد عثر علي قاذفة صواريخ و التي كانت بالقرب من مطار القاهرة الدولي ، حيث كانت القاذفة التي عثر عليها المواطن مدفونه في كومة كبيرة ، هذا و عندما عثر الرجل علي القاذفة تردد في البداية و أصابه بعض الخوف من القيام بابلاغ الشرطة المصرية و ذلك لاجتناب التحقيقات التي ستقوم بها الشرطة و تورطة في تلك التحقيقات ، و لكنه قد قرر في نهاية الأمر أنا يقوم بابلاغ الشرطة و ذلك لما لهذا الامر من خطورة شديدة و العديد من الاثار السلبية و التي من الممكن أن تؤثر علي أمن البلاد ، هذا وقد جاء قرار الرجل بابلاغ الشرطة أيضا تخوفا منه أن يقوم أحد باستخدام تلك القاذفة في الاضرار بالبلاد من خلال اطلاق أحد الصواريخ التي من الممكن أن توجه الي أحد الطائرات و هو كان الاقرب الي تفكير الرجل باعتباره قد وجد تلك القذيفة بالقرب من المطار .

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هذا و قد قامت مجموعة من الصحف المصرية بالحديث عن الخبر قائلة بأنه مبتدع و قامت بتكذيبة كما أضافت أيضا بأن الجريدة البريطانية تقوم بنقل خبر تستند في صحته الي فيديو يرجع الي عام 2011 ، هذا بجانب تدخل عدد من النشطاء قائلين بأنه أصبح من السهل و البسيط خلال الفترة الحالية القيام بتغيير التواريخ التي قد تم النشر بها للبوستات و كذلك الفيديوهات التي يقوم رواد الموقع بنشرها .

هذا و الجدير بالذكر أن مختار عوض و هو باحث مساعد يعمل لدي الفريق القومي و أيضا السياسة الدولية في أمريكا بروغرس ، قد قام بنشر تغريده علي موقع التواصل الاجتماعي ، تويتر ، و الذي قام من خلالها بمناقشة الخبر من خلال تلك التغريدة التي قام بنشرها ، هذا بجانب الجدل الكبير الذي قد أثارته الصحيفة البريطانية بالخبر الذي قامت بنشره ، هذا حيث تقوم روسيا و بريطانيا في الوقت الحالي بمجموعة من المتابعات الأمنية و ذلك من أجل العمل علي اعادة الحركة الخاصة بالطيران بين مصر و أوروبا .