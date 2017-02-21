مداخلة هاتفية لوالدة أحد شهداء مذبحه بورسعيد تعبر من خلالها عن رضاها التام بالحكم الذي قامت المحكمة باصدارة و الذي يقتضي بالقصاص

صرحت والدة أحد الشهداء في مذبحه بورسعيد ، و هي السيدة جميلة محمد والدة أحد الشهداء و هو أنس ، و ذلك من خلال المداخلة الهاتفية التي قامت بها مع معتز الدمرداش و ذلك من خلال البرنامج التليفزيوني الذي يقوم بتقديمه تحت اسم 90 دقيقة و الذي يتم تقديمه من خلال القناه التليفزيونية المحور ، حيث أنها قد قامت بالتصريح بشعورها بالرضا التام و ذلك من خلال الحكم الذي قامت المحكمة باتخاذه ، كما أكدت خلال المداخلة الهاتفية التي قامت بها علي عدل القضاء المصري ، هذا بالاضافة الي أنها و أيضا الأسر الشهداء ، قد رفضوا من قبل التصالح الذي قدم لهم و قد فضلوا القصاص و ذلك لأرواح ابنائهم الشهداء و لحياتهم التي ضاعت بعد فقدانهم لأبنائهم .

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هذا بالاضافة الي أنها قد قامت بالتأكيد خلال المداخلة الهاتفية التي قامت بها من خلال أحد البرامج التليفزيونية بأنها و جميع أسر الشهداء يشعرون بالسعادة و الرضا الكامل و ذلك بعد الحكم الذي قامت المحكمة باصداره و الذي يقضي بالقصاص لأرواح الشهداء ، هذا بجانب أن والده أنس قد اجهشت بالبكاء بعد اعرابها عن رضاها من حكم المحكمة ، كما أضافت بأنها تري ابنها دائما وهو يضحك كما أكدت بأنه دائما لا يغيب عن بالها ، و أنها راضية كل الرضا بقضاء الله كما أنهم راضون بالقضاء الذي قامت المحكمة باصداره ، و الذي قد نجح في اعاده الحياة الي أسر الشهداء مرة أخري و ذلك بعد ما تعرضوا له من فقدان لابنائهم .

هذا بالاضافة الي أنها قد أضافت من خلال المكالمة الهاتفية التي قامت بها بأنها قد استطاعت لمس هذا الانتصار أكثر عندما اتصل مجتمع الكرة و مشجعيها بأهالي الشهداء و ذلك لتقديم التهاني و المباركات و ذلك بعد قيام المحكمة باصدار الحكم التابع لها ، حيث قام الجميع بارسال العديد من الرسائل للتهنئة و تقديم المباركات و اعرابهم عن الفرحة التي قد اعتلت قلوبهم بعد حكم المحكمة ، هذا بالاضافة الي انها قد انهت المكالمة الهاتفية بالتعبير عن رضاها التام .