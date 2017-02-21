الغرفة التجارية تعلن عن تراجع أسعار لحوم الدواجن بقيمة 4 جنيهات للكيلو

قام رئيس شعبه الدواجن التابع للغرفه التجارية في القاهرة الدكتور ” عبد العزيز السيد ” بأن الأسعار الخاصة بافراخ قد شهدت تراجع خلال الفترة الماضية و أن قيمه التراجعات في أسعار الدواجن قد وصلت الي سعر 4 جنيهات ، هذا بالاضافة الي أن أسعار الدواجن و بعد الانخفاضات خلال الفترة الماضية و التي كان يبلغ سعرها فيما مضي 27 جنيه بالنسبة للكيلو الواحد ، يبلغ الأن و بعد الانخفاضات التي قد بلغت 4 جنيهات قد تراجعت لتصل الان سعر 23 جنيه ، و بالتالي فانها تصل الي المواطن المصري خلال تعاملات البيع و الشراء في السوق المصرية الي سعر 26 جنيه .

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هذا و قد أضاف الدكتور ” عبد العزيز السيد ” خلال مجموعة من التصريحات الصحفية و التي قام بها خلال اليوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر فبراير لعام 2017 ، بأن الأسعار الخاصة بكرتونه البيض أيضا قد شهدت تراجع في الأسعار خلال الفترة الماضية ، هذا و قد أضاف بأن التراجع في أسعار كرتونه البيض قد وصل الي واحد جنيه ، هذا بجانب تراجع الأسعار الخاصة بالأعلاف أيضا و ذلك خلال الفترة الماضية فكانت القيمه التي قد وصلت اليها التراجعات خلال الفترة الماضية في سعر الطن الواحد من الأعلاف سعر 500 جنيه ، و بالتالي فان قيمة الطن من الأعلاف قد وصل بعد الانخفاض الي سعر 6500 جنيه و ذلك بدلا من سعر 7000 جنيه و الذي كان يتم التعامل من خلاله قبل انخفاض الأسعار ، هذا بجانب أنه قد أكد أيضا خلال التصريحات التي قا بها بأن التراجع الذي قد شهدته الأسعار الخاصة بالأعلاف أدي الي تراجع في أسعار الدواجن و بالتالي فانه يتوقع مزيدا من التراجع خلال الفترة القادمة .

هذا بالاضافة الي أنه قد أضاف أيضا خلال التصريحات التي قام بها بأن التراجع الذي تحقق خلال الفترة الماضية في الأسعار الخاصة بالأعلاف هو الفارق في التراجع الذي تحققه الأسعار الخاصة بالحوم في الوقت الحالي ، هذا بجانب أن التحسن الذي قد طرأ علي حالة الطقس في الفترة الحالية أيضا يعمل علي زيادة القدرة الانتاجية بشكل كبير جدا و التي علي رأسها الدواجن ، و بالتالي فان تكلفة الانتاج سوف تقل و تنخفض الأسعار خلال الفترة القادمة .