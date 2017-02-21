تشكيل عصابي محترف يقوم بسرقة احدي السيارات التابعة لرئاسة الجمهورية

قام تشكيل عصابي خلال الأيام القليلة الماضية و الذي قد اترف سؤقة السيارات تحت تهديد السلاح و من ثم القيام بطلب فديه من صاحب السيارة بسرقة احدي السيارات التابعه لرئاسة الجمهورية خلال الأيام القليلة الماضية ، حيث كانت السيارة التابعه لرئاسة الجمهورية في منطقة كرداسة عندما تمكن التشكيل من الاستيلاء عليها تحت تهديد السلاح كما اعتادوا فعل ذلك من قبل ، و الجدير بالذكر أن التحقيقات التي قد أجريت قد أكدت بأن التشطيل يتكون من عدد أفراد يصل الي 5 أفراد ، يقوم عملهم علي القيام بالسطو علي السيارات و سرقتها و أن هذا يكون تحت تهديد السلاح و بعدها يطالبون صاحب السيارة بمبلغ من المال مقابل أن يقوموا بارجاع سيارته اليه ، و قد تمكنت التحريات من الحصول علي تلك المعلومات من قبل واحد من المجموعة و الذي قد تمكنت قوات الشرطة من القاء القبض عليه .

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هذا حيث قام التشكيل الذي قام بالاستيلاء علي السيارة بعمل كمين لأحد السيارات التي تتبع رئاسة الجمهورية و ذلك عند منطقة التقاطع بين ترعه المريوطية و أيضا صفط اللبن ، و كانت في تلك الاثناء من يستقل السيارة هي زوجة اللواء هاني فتحي ، و الجدير بالذكر أن اللواء هاني فتحي هو مساعد رئيس الديوان الخاص برئاسة الجمهورية ، و هي تدعي السيدة عبير ابراهيم محمد ، كما أنها تعمل في منصب مدير الادارة التعليمة التي تتبع مصر القديمه ، هذا و قد قام التشكيل باطلاق النيران في الهواء من أجل اجبار سائق السيارة علي التوقف رغما عنه و من ثم قاموا بالاستيلاء علي السيارة بعدما أجبروا السيدة علي النزول منها .

هذا و قد قامت قوات الأمن باجراء مجموعة من التحريات حول القضية و التي قد مكنتهم بعد ذلك من القاء القبض علي أحد هؤلاء التشكيل و الذي قد قام باخبار قوات الأمن عن باقي التشكيل ، هذا كما قام أيضا بالارشاد عن مكان السيارة و أسماء من قاموا بالاشتراك معه في ذلك السطو ، هذا بالاضافة الي أن قوات الامن تقوم في الوقت الحالي باجراء المزيد من التحريات و التي تحاول من خلالها أن تقوم بالقاء القبض عليهم و محاولة ضبطهم خلال الفترة القادمة .