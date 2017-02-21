مصرع هاربين في المنيا بعد تبادلهما اطلاق النار مع قوات الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال الأحداث الخاصة باليوم و التي تتبع مديرية الأمن التي تقع في محافظة المنيا اليوم و التي كانت مدعومة من قبل مجموعة قتالية من القوات التابعه للأمن العام ، اليوم من العمل علي ضبط عدد هاربين اليوم من مجموعة من الأحكام القضائية الخاصة بمركز شرطة دير واس ، و كان الهاربين هم ” ناصر ” و الذي يبلغ من العمر حوالي 33 عام و الذي قد سبق و تم اتهامه في مجموعة من القضايا التابعه للخطف و السرقة بالاضافة الي مجموعة من القضايا الأخري ، و قد كانت الأحكام الصادرة بشأنه في القضايا التي قد قدمت من قبل بحقة الي سنه و حتي حكم المؤبد ، بينما كان الهارب الثاني هو ” مصطفي ” و الذي يبلغ من العمر حوالي 21 سنه و الذي قد سبق و تقدم في حقة عدد من اقضايا يصل الي 5 قضايا ، كان من بينها الاتجار في المخدرات و أيضا الشروع في السرقة و أيضا المقاومة للسلطات و غيرها من القضايا الأخري الذي قد قدمت في حقه ، و الذي قد تم الحكم عليه من قبل المحكمة بالحبس لمده أشهر .

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و الجدير بالذكر أن المتهمين قد قاما باطلاق النيران علي قوات الامن فور وصولها لمكان الاختباء الذي لجأ اليه المتهمين ، الأمر الذي قد دعا قوات الأمن الي مبادلتهم اطلاق النيران ، و عندما قامت قوات الأمن باطلاق النيران علي المتهمين اصيبا بعدد من الطلقات النارية خلال تبادل اطلاق النار ، و لكن قوات الأمن قد تمكنت في النهاية من القاء القبض عليهم و وجدت في حوزتهم ، المتهم الأول كان بحوزته فرد خرطوش محلي الصنع و عدد 2 طلقات من ذوات العيار بينما المتهم الثاني كان بحوزته بندقية ألية و كانت من العيار 7.62X39 و عدد من الخزن يصل الي 4 خزن للسلاح الذي كان يحمله ، و عدد من الطلقات وصلت الي 36 طلقة .

و قد حرصت قوات الامن فور القاء القبض علي المصابين علي العمل علي نقلهم الي المستشفي و لكن المصابين كانا قد فارقا الحياه قبل الوصول الي المستشفي .