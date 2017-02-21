وزارة المالية تصدر قرار لخفض أسعار العملات العربية و الأجنبية و العمل بها بأثر رجعي

قامت وزارة المالية خلال الأسبوع الماضي باصدار مجموعة من القرارات التي تتعلق بأسعار التعاملات الخاصة بادولار الأمريكي ، و كان من بين تلك القرارات القرار الذي يقتضي خفض أسعار الدولار الجمركي الي مايصل الي 16 جنيه فقط بعد أن كان أن يصل الي 20 جنيه و ذلك في ظل الانخفاضات المتتالية و التي قد شهدتها الأسعار الخاصة بتعاملات الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري ، هذا و الجدير بالذكر أن وزارة المالية قامت اليوم باصدار قرار أخر بشأن الأسعار الخاصة بالعملات و الذي يتطلب القيام بخفض جميع أسعار العملات العربية و الأجنبية و ذلك خلال التعاملات بالجمارك اليوم ، هذا و أن هذا القرار سيكون بأثر رجعي ، منذ الأسبوع الماضي ، و أيضا كان القرار مصاحب لقرار أخر صادر من قبل الدكتور عمرو الجارحي و الذي كان يشمل خفض سعر الدولار الأمريكي خلال التعاملات الجمركية و بالتالي فان سعر الدولار الجمركي يصل الي 2.5 جنيه .

Advertisements

هذا بجانب أنه من المقرر أن يتم التعامل في الجمارك وفقا لتلك الأسعار التي قد تم تحديدها و التي من المقرر لها أن تستمر و حتي اخر الشهر الحالي ، هذا بجانب أنه سيتم خلال الفترة القادمة القيام بتسعير العملات و التي ستبدأ منذ أول شهر مارس القادم و التي ستستمر و حتي منتصف الشهر .

هذا و الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو الجارحي و هو وزير الماليه قد قام خلال الفترة الماضية بالتعهد أمام السيسي بأنه سيقوم خلال الفترة القادمة بالعمل علي اعاده النظر في العمل علي تسعير كافة العملات سواء كانت عربية أو أجنبية ، و أن هذا سيتم في غضون ما لا يزيد عن 15 يوم ، هذا و الجدير بالذكر أنه من المتوقع خلال الفترة القادمة و التي ستشهد انخفاض العملات في التعاملات الجمركية و ذلك بعد اعادع تسعيرها في المنافذ الجمركية أن تشهد كافة الأسعار انخفاض جديد في الأسعار و خاصة أسعار السلع و المنتجات الغذائية في السوق المصرية .