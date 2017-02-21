شريف اسماعيل يعلن عن مفاجأة تتعلق بالأسعار و خاصة بعد الانخفاضات المتتالية لأسعار الدولار

بذلت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية العديد من الجهود و التي من شأنها أن تساعد في انخفاض الأسعار الخاصة بتعاملات الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية و خاصة بعد القرار الذي قد قام به البنك المركزي خلال الفترة الماضية و الخاص بتعويم الجنيه المصري و تحرير سعر الصرف الخاص بالدولار الأمريكي ، الأمر الذي قد أدي الي ارتفاع الأسعار الخاصة بتعاملات الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية بشكل كبير جدا ، هذا و الجدير بالذكر أن شريف اسماعيل ، رئيس الوزراء قد قام خلال عدد من التصريحات بالتأكيد علي أن الانخفاض الذي تمر به أسعار الدولار خلال الفترة الحالية في مصر يعود الي مجموعة من الاجراءات التي قامت الحكومة باتخاذها خلال الفترة الماضية من أجل تحقيق هذا الانخفاض .

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هذا بجانب أن قد أضاف خلال التصريح الذي قام به بأن السوق بحاجه الي مزيد من الوقت من أجل تحقيق الانخفاض في أسعار السلع ، و أن السوق بحاجه الي مزيد من الصبر من قبل المواطن حتي تتمكن الحومة من تجاوز مجموعة من الأزمات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الحالي ، هذا بجانب أنه قد أكد بأن الحكومة قد قامت خلال الفترة الماضية باتخاذ مجموعة من الاجراءات الصارمة و التي من شأنها أن تساعد علي انخفاض الأسعار في اقرب فرصة ممكنه .

هذا بجانب أن قد حاول طمأنه المواطنين خلال التصريح الذي قام به مؤكدا علي أن الحكومة تقوم في الوقت الحالي ببذل قصاري جهدها من أجل العمل علي خفض الأسعار الخاصة بالسلع و المنتجات في الوقت الحالي بالاضافة الي العمل علي دفع عجلة الانتاج و تحقيق التقدم و الاستقرار للاقتصاد خلال الفترة القادمة .

هذا بجانب أنه قد أكد علي أن الحكومة قد استطاعت العمل علي توفير المواد التموينية بكثرة ، هذا بجانب أنها ستقوم خلال الفترة القادمة بالعمل علي اضافة اللحوم و الأسماك أيضا الي المواد التموينية و ذلك بعد الارتفاعات التي شهدتها الأسعار الخاصة باللحوم و الأسماك خلال الفترة الماضية .

هذا بجانب أن وزير التموين قد أكد أيضا علي أن الحكومة تقوم في الوقت الحالي ببذل قصاري جهدها من أجل العمل علي توفير كافة السلع التموينية التي يحتاجها المواطن المصري في الوقت الحالي .