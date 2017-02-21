مصر والأردن: إقامة دولة فلسطينية “من الثوابت القومية”

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، في لقائه مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الاجتماع الذي ضم الرئيسين بالقاهرة أن مصر والأردن ملتزمتان بحل المشكلة الإسرائيلية الفلسطينية وحل الصراح القائم بين تل أبيب وفلسطين ، وجاء هذا بعد أن بحثا الرئيسين سبل التعاون بين البلدين من أجل الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف والبدء في إنشاء دولة فلسطينية جديدة تكون علي ترسيم حدود عام 1967 ، وتكون عاصمتها القدس ، ومسألة القدس مسألة ثابتة للعرب كعامة ولا يمكن التخلي عنها بسهولة ، وقد بحث الرئيسين أيضا تحركات المستقبل والمحافظة علي عملية السلم بالشرق الأوسط في المستقبل ومع وجود إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الجديدة ،ووجود المجتمع الدولي في أصل المسألة من أجل تسوية الصراع العربي الإسرائيلي وتصريحات سفيرة الولايات المتحدة لدي الأمم المتحدة علي دعم الولايات المتحدة الأمريكية حل الدولتين .

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القمة الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله

وقد تم عقد القمة الثنائية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني بعد وصوله إلى القاهرة في زيارة لم تطول ، وقد كانت زيارة الملك عبد الله ألي القاهرة بعد إعلان الصحف بتل أبيب تصريحات رئاسة الوزراء الإسرائيلية عن عقد لقاء بمدينة العقبة الأردنية بشهر مارس العام الماضي جمع الملك عبد لله والرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومعهم وزير الخارجية الأمريكي السابق السيناتور جون كيري وقد بحث جميع الأطراف من خلال هذه القمة التطورات الفلسطينية الإسرائيلية لحل الأزمة بين تل أبيب وفلسطين ، ويذكر مصر لم تتوان عن دعم أي تحرك وأي تضحيات من أجل خدمة القضية الفلسطينية وقد ناقش الزعيمات في لقائهم القمة العربية المقبلة التي سوف تكون بالأردن وناقشا القضايا السورية والقضايا الليبية وسبل مكافحة الإرهاب بالدول العربية ، وتشاور الرئيسان بشأن قضايا عديدة واستراتيجيات تعاون البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والأردن في كل المجالات ، وقد ضمت جلسة المباحثات رئيسي الوزراء المصري والأردني وبعض الأعضاء الوافدين ، وقد غادر الملك عبد الله القاهرة بعد جلسة مباحثات وزيارة قصيرة إلى القاهرة استغرقت ساعات قليلة ، وقد أتت زيارة الملك عبد لله بعد اجتماع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بواشنطن ، وتصريحات الرئيس الأمريكي علي عملية السلام وموافقة الجانب الإسرائيلي.