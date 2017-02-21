تقرير البنك المركزي يخالف التوقعات بشأن انخفاض أسعار السلع و المنتجات

قام البنك المركزي من خلال التقرير الخاص به و الذي يتعلق بالتحليل الشهري للتضخم بالكشف عن أن الأسعار الخاصة بالسلع و المواد الغذائية قد شهدت ارتفاع خلال الفترة الماضية بنسبة تصل الي سعر 0.51% في المعدل الخاص بالتضخم العشري ، و هذا بالنسبة لنهاية شهر يناير الماضي من العام الحالي 2017 ، و كان من بين تلك السلع و التي قد كشف الكشف التحليل عن التضخم و الارتفاع في الأسعار الخاصة بها ، أسعار الدقيق و القمح و أيضا اللحوم و المكرونه و اللحوم المصنعه و أيضا البقول و المياه الغازية و المنتجات الشكرية بالاضافة الي القهوة و الشاي ايضا .

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هذا بجانب أن البنك المركزي قد قام بالاعلان من خلال التقرير الذي قام بتقديمه علي أن الأسعار الخاصة بالمنتجات الزجاجية بالاضافة الي المنتجات التي تتعلق بالنظافة المنزلية ، و أيضا الأدوات الخاصة بالموائد و كذلك السيارات و قطع الغيار و زيوت الموتور ، بالاضافة الي الأجهزة الكهربائية و الاثاث ، هذا بجانب الأسعار الخاصة بالخضار و الفاكهة ، قد شهدت ارتفاع خلال التعاملات الخاصة بشهر يناير الماضي و كانت نسبه الارتفاع تصل الي 0.45 % .

هذا بجانب أن التقرير الذي قد صدر من قبل البنك المركزي قد أشار أيضا الي أن التضخم الأساسي الخاص بشهر يناير الماضي قد ارتفع بنسبة تصل الي 5% و ذلك بالمقارنه مع نسبة ال4.35% و التي تتعلق بشهر ديسمبر من العام الماضي ، هذا بجانب الارتفاعات التي قد أظهرها معدل التضخم السنوي الأساسي و الذي قد وصل الي نسبة 30.86 % و ذلك في شهر يناير من العام الحالي بالمقارنه بنسبة ال25.86 % و ذلك في شهر ديسمبر الماضي من العام المنصرم .

هذا و كان من المتوقع من قبل الجميع أن تمر الفترة الحالية بحالة من الانخفاضات في الأسعار الخاصة بالسلع و المنتجات و خاصة بعد الانخفاضات التي قد مر بها الدولار الأمريكي خلال التعاملات في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري ، و الذي قد سجل خلال الثلاث شهور الماضية أدني وصل اليه الدولار الأمريكي و ذلك بعد انخفاضه خلال الفترة الماضية عن سعر ال16 جنيه خلال التعاملات أمام الجنيه المصري في البنوك .